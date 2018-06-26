Касымбек назвал основную версию крушения поезда в Шу

Виновные будут определены спецкомиссией.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек прокомментировал расследование ЧП с поездом в Шу, передает Zakon.kz.

На вопрос журналистов о версиях произошедшего, министр назвал основную.

"Уже несколько раз говорилось - это состояние пути. Версия, (о столкновении) со встречным грузовым исключилась на сегодня. Состояние пути - основная версия. Состояние пути, вопрос к качеству ремонта, который был проведен весной, вопрос к ежедневному осмотру, содержанию этого пути есть.", - ответил он.

Касымбек также сообщил, что виновные будут определены спецкомиссией.

17 июня в Жамбылской области сошел с рельсов пассажирский поезд сообщением Астана - Алматы "Байтерек". Инцидент произошел близ станции Шу. Погиб 12-летний ребенок, пострадали 22 человека.

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