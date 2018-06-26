Коран-хатым за деньги: Можно или нельзя?

За чтение Корана на умерших не надо давать мало.

Казахи всегда читали на могилах родителей и других родственников Коран, но в последнее время стали появляться разговоры, что в исламе это якобы категорически запрещено, что это харам. Не так давно, например, я случайно услышала в автобусе разговор двух девушек. Одна говорит, что хотят этим летом сделать Коран-хатым своим умершим родителям. А другая говорит: «Нет, ты что, нельзя делать Коран-хатым на умерших, Коран предназначен для живых, а не для мертвых». Подобные утверждения можно слышать часто. Имеют ли они каких-либо канонических обоснований, что говорится об этом в Священном писании и хадисах, можно ли читать Коран на умерших, есть ли им польза от этого? Об этом и другом читайте в эксклюзивном интервью Zakon.kz секретаря Совета улемов ДУМК Ершата Онгарова.



Ершат Онгаров

- Ершат Агыбаевич, расскажите, пожалуйста, что такое Коран-хатым и можно ли его делать умершим родственникам?

- Слово «хатым» в переводе с арабского языка означает закончить, завершить, а Коран-хатым - это полное прочитывание Корана, от начала до конца, от первой до последней строчки. То есть надо прочитать все 114 сур, все 2226 аятов. Коран-хатым обязательно прочитывается во время Рамазана, каждый день определенное количество аятов.

Также Коран-хатым можно делать на умерших родственников и это в исламе не только допускается, но и поощряется.

Делать Коран-хатым за умерших, это значит полностью прочитать Величественный Коран, молиться за покойных и просить дуга у Всевышнего, чтобы Он простил их и дал им облегчение. Это большой сауап (воздаяние, вознаграждение).

Важны намерение и завершение чтения Корана мольбой-дуга о том, чтобы Всевышний довел сауап до умершего. Есть сунна, что после похорон человека джамагат должен уделить немного времени и делать за него дуга и просить Аллаха, чтобы Он простил его, а также читать Коран.

Со слов Усмана ибн Аффана, «Пророк (ﷺ) после того, как человека похоронят, говорил: «Просите Аллаха, чтобы Он простил нашего брата и был прибежищем для него. Действительно, в отношении него сейчас идет допрос». Поэтому вопросы касательно Коран-хатыма включены в книгу ДУМК «Дін мен дәстүр» - 2.

Казахи издревле делают Коран-хатым, для этого они накрывают дастархан, приглашают родственников, односельчан, друзей и мулла или имам читают Коран за умершего. Но поскольку за раз невозможно полностью прочитать Коран, то можно читать его частями в течение, например, 10-20-30 дней и на заключительной стадии Коран-хатыма, когда люди собираются за столом у родственников, прочитать только последнюю 114-ю суру. Тогда считается, что Коран за умершего прочитан полностью. Поэтому имаму или мулле, которого вы просите сделать Коран-хатым, следует загодя сказать об этом, чтобы они успели подготовиться и заранее прочитать Коран. У кого-то на это может уйти всего лишь неделя, у кого-то 10 дней, а у кого-то месяц.

- А если имам не успеет-таки полностью прочитать Коран, тогда как быть?

- В таком случае можно сделать малый Коран-хатым. Делается это так – мулла или имам сначала читают суру «Фатиха» и последние два аята суры «Аль-Бакара». Затем читают суру «Ихлас», и суры «Фаляк» и «Нас». Это последние в Коране 112-ая, 113-ая и 114-ая суры. Затем снова читают «Фатиху» и начало суры «Аль-Бакара». На этом малый хатым можно считать завершенным. Конечно, малый Коран-хатым не такой, как полный, когда читаются все 2226 аятов Корана, но, тем не менее, это тоже хатым.

Богатые обильные столы, внушительные могильные сооружения, раздача подарков и отрезков ткани, что также обычно делают у нас в народе, не спасут умершего от мучений в могиле.

Самое хорошее, благое дело, которое мы можем сделать для ушедших в мир иной, это сделать Коран-хатым. Коран-хатым в честь умершего считается благословенным в исламе. «Дуга, прочитанная после Коран-хатыма, принимается так же, как дуга после пятикратных молитв», - говорится в хадисе, переданном Табарани.

Прочитать Коран от души с самого начала до конца – работа нелегкая, это требует большего интеллекта, сил, ответственности. Но и награда велика. Свидетельством тому является хадис «Дайлами», в котором говорится, что за того, кто сделал Коран-хатым, будут просить Всевышнего 60 тысяч ангелов. Также таким людям будет уготована награда, равноценная одной принятой дуга и дополнительно к этому одно дерево в Раю (Хатиб).

- К кому относится эта награда - к имаму, который читает Коран, или к тому, кто просил прочитать?

- В данном случае - к имаму, ведь когда он читает Коран, он просит Аллаха донести сауап до усопшего, и за это ему тоже идет награда. Коран-хатым это очень ответственное и благое дело, это не каждому дано. Раньше выполнение хатыма поручали самым образованным и знающим кариям (Кари - чтец Корана, знающий его наизусть), для этой цели специально приглашали издалека образованных мулл и кажы.

- Можно ли в качестве благодарности давать муллам и имамам деньги, дарить подарки, не отразится ли это на принятии Всевышним Коран-хатыма и молитв?

- Можно и деньги давать, и подарки дарить, по этому поводу есть достоверные хадисы и высказывания ученых.

Например, Пророк (ﷺ) говорил: «Самым заслуженным, за что можно взять вознаграждение, является Книга Всевышнего - Священный Коран».

Вообще, священнослужителям, выполняющим процедуру Коран-хатыма, в народе всегда оказывали большое уважение, почтение, воздаяние.

- Сколько нужно заплатить за Коран-хатым, есть ли в этом плане конкретная такса?

- Конкретной суммы за Коран-хатым нет, люди дают столько, сколько хотят или сколько могут. При этом хочу особо подчеркнуть: если вы хотите дать имаму вознаграждение в виде энной суммы денег, то надо сделать намерение, что даете не именно за чтение Корана, а за то время и за те усилия, которые он потратил, читая Коран за ваших умерших родителей и других родственников. То есть это подарок, вознаграждение за его труд и это очень важно понимать. Как я уже отметил, сам Пророк (ﷺ) говорил, что «самым заслуженным, за что можно взять вознаграждение, является Священный Коран», ведь на это тратится немало сил и времени. Известный хадисовед Хафиз Аз-Захиди говорил: «Шейхам (имамам), которые читали хатым, не надо давать мало подарков». Тем самым подчеркивалась, насколько почетна роль читающего Коран-хатым.

В свою очередь имаму, читавшему хатым ради довольства Аллаха, разрешается брать подарки, вознаграждение, но при этом он не должен торговаться или проявлять недовольство, мол, мало дали, не то дали, иначе это не будет для него благом, соответственно, не будет сауапа за чтение Корана.

Также хотел бы отметить, что чтение Коран-хатыма не входит в функциональные обязанности имама, он это делает только по просьбе людей, которые сами не умеют читать Коран, тем более, на арабском языке, так как не знают арабского языка, не знают молитв, многие даже намаз не совершают, поэтому просят имамов сделать это за них.

- А что, Коран-хатым нужно читать только на арабском языке, на казахском или русском нельзя?

- Коран-хатым читается исключительно на арабском языке. Чтение Корана с оригинала является поклонением, только в этом случае Всевышний дарует сауап. И желательно, чтобы Коран-хатым за родителей делали сами дети, тогда сауап будет огромным. Но поскольку многие не могут сделать сами по тем причинам, о которых я сказал выше, то обращаются к имаму или мулле, и они делают то, что должны делать сами дети или другие близкие родственники умершего.

- Некоторые граждане на проведение Коран-хатыма берут кредит, это допустимо?

- На проведение Коран-хатыма ни в коем случае нельзя брать кредит, как и вообще нельзя брать кредит. С другой стороны, это будет расточительством, что также порицаемо в исламе.

- Обязательно ли на умерших родственников нужно делать Коран-хатым?

- Коран-хатым не является обязательной процедурой, это делается добровольно ради получения награды от Всевышнего. Как сказал Пророк (ﷺ) в одном из хадисов, переданных Термизи, «Тому, кто прочтет хотя бы одну букву из Корана, запишется одно доброе дело, а за каждое доброе дело воздается десятикратно». То есть за каждую прочитанную букву Корана запишется 10 сауап.

- Можно ли Коран-хатым делать сразу на несколько человек, например, на родителей, братьев, сестер, которые умерли, или нужно по отдельности на каждого человека?

- На всех сразу Коран-хатым делать можно, но если есть возможность, то лучше делать на каждого отдельно, так как в таком случае сауап будет больше.



- В течение какого времени после смерти человека рекомендуется делать Коран-хатым?

- Коран-хатым желательно сделать в течение сорока дней после смерти человека, ибо это считается благом для него. Но если не получится в течение сорока дней, то можно в любое другое время. Коран-хатым можно делать не только тем, кто недавно умер, но и тем, кто уже давно ушел в мир иной.

- Сколько раз можно делать Коран-хатым на умерших родственников и как часто?

- В этом отношении нет количественных ограничений, можно делать при каждом удобном случае, при каждой возможности. Говоря о возможностях, имею в виду не только материальные, но и моральные, духовные, когда ты можешь выучить арабский язык и сам читать Коран на арабском и делать Коран-хатым своим родителям. Ведь это твоя обязанность, твои родители и твои родители нужны тебе, а не имаму. И тут, конечно, ограничений нет.

- Кого можно приглашать на Коран-хатым?

- Кого хотите. Это могут быть и родственники, и близкие люди, и соседи, коллеги, друзья. Они могут слушать Коран, читать молитвы. В то место, где проводится Коран-хатым, снисходит милость, свет Аллаха. Будет правильным после Коран-хатыма всем вместе делать дуга. Есть много хадисов о важности участия в Коран-хатыме. Например, «Молитвы тех, кто читал хатым и тех, кто слушал, принимаются» (Әбу Нуайм). «Молитвы человека, читающего Коран-хатым, будут приняты» (Табарани, Ибн Хиббан). «Молитвы человека, сделавшего хатым и просящего блага в обоих мирах, принимаются» (Бәйһақи).

- Что можно ставить на стол на Коран-хатым, а что нельзя ставить?

- Ставьте, что хотите, каких-либо ограничений на этот счет нет, но главное, чтобы не было расточительства, всё должно быть в меру. Ну и, конечно, не должно быть спиртное, и все продукты питания должны быть халяль.

- Можно ли посещать могилы родственников, наводить там порядок, убирать, красить, ставить оградки и так далее?

- Можно и это, прежде всего, нужно для того, чтобы люди помнили, куда мы все, в конечном счете, придем, задумались об истинном смысле жизни, совершали больше поклонений, богоугодных, благих дел, молились, были более терпимы друг к другу, помогали и так далее. Поэтому наводить порядок на могилах и кладбищах можно. Единственное, нельзя их реконструировать, разбирать, перестраивать.



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- Говорят, у могилы умершего нельзя читать Коран, это так?

- Это ложное утверждение. У могилы умершего можно читать Коран, причем можно читать любую суру. Но у нашего народа стало традицией читать суру «Власть - Аль-Мульк», эта традиция исходит от хадиса Пророка (ﷺ). Ибн Аббас повествует: «Сподвижники Пророка (ﷺ), не зная, что это могила, поставили над ней палатку. И вдруг один из них услышал, как кто-то начал читать суру «Власть» с начала до конца. Он пошел к Пророку (ﷺ) и пояснил: «О Посланник Аллаха! Я не знал, что там могила, и поставил свою палатку. Смотрю, внутри него один человек читает суру «Аль-Мульк». Тогда Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: «Поистине, сура «Аль-Мульк» защитник и спаситель, она избавит умершего от мучений могилы».

- Может ли женщина, например, дочь, читать Коран над могилой родителей или это должны делать только мужчины?

- Большинство богословов склонны считать, что женщине нежелательно одной ходить на могилу предков и читать там молитву, ведь они очень эмоциональны, несдержанны в своих чувствах, ощущениях и могут сказать нежелательные слова, причитать, рвать на себе волосы, царапать лицо, громко плакать и так далее. Поэтому им рекомендуется посещать могилы в сопровождении близких родственников. Также они могут читать дуга дома.

- Если подвести итоги нашей беседы, то Коран-хатым полезен и тому, на кого его читают, и тому, кто читает, и тому, кто просит прочитать, да?

- Совершенно верно, всем полезен. Коран – Величественная Книга, и Аллах вознаграждает и тех, кто читает его, и тех, кто слушает. Все получают сауап.

Торгын Нурсеитова

P. S.

Хотелось бы выразить личную позицию по этому вопросу. Как видим, Священный Коран должен читаться и слушаться с целью поклонения, а не для зарабатывания денег. И человек, читающий Коран-хатым, в первую очередь должен рассчитывать на милость и вознаграждение от Аллаха и не думать об оплате. Но если дают, почему бы не взять. Тем более, если это не входит в обязанности имама, и он это делает только по просьбе людей, которые, в принципе, сами должны читать за своих близких умерших и сами просить за них Всевышнего.

Я расспросила некоторых знакомых, которые делали полный Коран-хатым своим умершим родителям, сколько они дали имаму за это. В основном давали 5-10 тысяч тенге. Много это или мало? Если учесть, сколько усилий и времени он на это потратил, то, думаю, не так уж и много. Ведь он, отложив в сторону все свои дела, читал Коран минимум 6-7 дней, а то и все 10-20 дней. И читал, между прочим, вместо вас. Некоторые жалуются, возмущаются, вот, мол, мулла, имам взяли за Коран-хатым.

Во-первых, вы сами ему дали, он не просил. Во-вторых, почему бы не взять, ведь он выполнил вашу работу, вашу обязанность вместо вас. Вы же нанимаете на свадьбы своих детей дорогостоящих артистов и не скупитесь на оплату и даже соревнуетесь друг с другом, кто больше даст и в итоге певец только за один вечер может срубить несколько тысяч долларов. А имаму достается несколько тысяч тенге. Разница явно не в его пользу.

А если не хотите платить имаму, то потрудитесь выучить арабский язык и самому читать Коран на арабском за упокой души своих родных...

islam-today.ru

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