В Казахстане разработают правила правописания на латинице

Самый актуальный вопрос в области терминологии – обеспечение унифицированного употребления терминов.

Правила правописания на латинице будут разработаны в ближайшее время в Казахстане. Об этом сегодня сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает Zakon.kz.

На основании Указов Елбасы о переходе на латинский алфавит были утверждены планы работ Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и рабочих групп при комиссии. В этом направлении предпринят ряд мероприятий.

А именно, на данном этапе перехода на новый алфавит в целях изложения, разъяснения выполняемых работ и оказания методической помощи Министерство организовало

• семинар-совещание с руководителями региональных Управлений по развитию языков;

• несколько заседаний рабочих групп;

• республиканскую конференцию «История казахской письменности и научно-практические основы перехода к латинской графике».

По словам министра, в них приняли участие члены Национальной комиссии и ее рабочих групп, депутаты Парламента, ведущие ученые-лингвисты республики.На конференции широко обсуждались правила правописания на новом алфавитеи была одобрена их концепция. В ближайшие дни на основании данной Концепции будут разработаны правила правописания, которые будут введены в массовое использование.

Переход к новому алфавиту имеет особое значение. В этом направлении при Министерстве создан Национальный научно-практический центр«Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова.

Сфера деятельности Центра расширена, и на него были возложены новые задачисогласно Плану мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Например,

 разработка онлайн-приложений, электронных учебных курсов для детей и взрослых с использованием инновационных ІТ-технологий

 разработка программы конвертера и ІТ -приложения для текстового перекодировщика на латинскую графику

 проведение социологических исследований по определению уровня информированности населения об основных аспектах перевода алфавита казахского языка на латинскую графику

 разработка видеоблоков для проведения разъяснительных работ по переводу казахского алфавита на латинскую графику и т.д.

"Кроме того, возрастает научный потенциал центра. На сегодняшний день в Центр привлечены ученые и квалифицированные специалисты. Сейчас здесь работают академик Национальной Академии Наук, 2 доктора наук, 6 кандидатов наук. На сегодняшний день утвержден календарный план-график по разработке основных правил орфографии казахского языка и орфографических принципов. Проводятся плановые работы в вышеуказанных направлениях в регионах страны и оказыватся методическую помощь в мероприятиях с участием специалистов министерства", - рассказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Одним из основных задач, упомянутых в Послании Президента, является совершенствование казахской терминологии и унификация терминов.

"Всем известно, что в своем Послании президент сказал: «Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией». В целях выполнения данного поручения Министерством проведен мониторинг терминов, утвержденных до настоящего времени. На сегодняшний день было утверждено 21 тысяча терминов, из которых 40,8% (8571 термин) составляют собственные термины, а 59,2% (12429 терминов) – заимствованные и смешанные термины. Проводится полная лингвистическая экспертиза этих терминов с точки зрения их образования и перевода", - сообщил министр, выступая на встрече с депутатами Сената Парламента РК.

При этом принята во внимание не только проблема сохранения чистоты нашего языка, но и определения терминологических принципов и основных задач терминоведения для превращения его в научный язык. Республиканская терминологическая комиссия при Правительстве РК, непосредственно занимающаяся утверждением терминов, работает согласно плану.

Версии на казахском языке ряда терминов, заимствованных из иностранных языков, приведены в соответствие с их международными вариантами. В качестве примера можно назвать такие термины, как музей (мұражай), архив (мұрағат), абзац (азатжол), процент (пайыз), шина (құрсым), инвентарь (мұқаммал), демаркация (шегендеу), баланс (теңгерім). Соответственно, такие работы будут продолжаться и в дальнейшем.

Необходимо учесть то, что большинство терминов, которые в настоящее время подвергаются критике со стороны общественности, не были утверждены Терминологической комиссией. Такие не утвержденные термины влияют на формирование среди населения негативного отношения к проблеме терминоведения. Например, в 2014 году на заседании Терминологической комиссии был рассмотрен ряд терминов, используемых в средствах массовой информации и обществе, таких как «қылтима», «бұрқақ», «сазгер», и были утверждены их переводы «балкон», «фонтан», «композитор».

В прошлом году для систематизации терминологической работы, унификации терминов, обеспечения доступности терминов для населения был открыт сайт «termincom.kz». На сайте публикуются утвержденные термины, отраслевые терминологические словари, научные материалы такого же содержания. Кроме того, каждый человек может выразить свое мнение и получать ответы на свои вопросы о терминах с помощью обратной связи на сайте.

В настоящее время самый актуальный вопрос в области терминологии – обеспечение унифицированного употребления терминов. В связи с этим, на основе международного опыта рассматривается вопрос об утверждении отраслевых терминов Национальными стандартами, с целью придания обязательности использованию терминов, утвержденных Терминкомом.

Данный вопрос будет реализован совместно с Министерством образования и науки в рамках проекта научной программы «Терминологический фонд государственного языка Республики Казахстан: интеграция, модернизация и стандартизация».

"Принятие нового алфавита, проведение реформы письменности – весьма масштабная и сложная работа. Президент дал поручение, народ его поддержал. Теперь перед нами стоит задача качественно провести работу согласно плану поэтапного перехода к латинской графике до 2025 года, утвержденному Правительством. В этом отношении Министерство имеет полную возможность правильно и качественно решить вопрос совместно с другими государственными органами", - заключил министр.

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