Китаец сжег отель, пытаясь сделать предложение при свечах

Молодой китаец по фамилии Чжан серьезно подготовился к важнейшему шагу в своей жизни.

Влюбленный снял номер в отеле на годовщину отношений со своей девушкой, выложил сердце восемью свечами и жаждал сделать предложение руки и сердца, передает BigPicture.

Создав в номере романтическую атмосферу, Чжан зажег свечи и отправился за дамой сердца. Оставив горящие свечи. Ну вы уже поняли, что китаец разжег не только пламя страсти.

К тому моменту, когда Чжан вернулся, номер на седьмом этаже отеля был охвачен пламенем, из окна вырывался густой черный дым и повсюду были пожарные. Пожарная команда Хучжоу, городского округа Китая, подозревает, что пожар начался, когда одна из горящих свечей упала и подожгла ковер.

К счастью, пожар удалось остановить через час и никто не пострадал.

Однако у влюбленной пары, возможно, потенциальный медовый месяц откладывается, поскольку пылающий страстью Чжан должен компенсировать отелю ущерб — 38 тысяч долларов (более двух миллионов рублей) за сгоревший номер, который он снял, и за восемь других, которые пострадали в результате пожара.

Неизвестно, приняла ли предложение девушка Чжана, но обратить внимание на старания она точно должна была.

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