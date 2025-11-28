#АЭС в Казахстане
Мир

Романтическая афера: как бездомный китаец заставил женщин оплачивать его роскошную жизнь

бездомный китаец жил на широкую ногу за счет женщин, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 18:32 Фото: pixabay
36-летний бездомный китаец из Шанхая по фамилии Чэнь обманывал женщин, выдавая себя за богатого человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, дамам он представлялся бизнесменом. К примеру, одной из пострадавших он рассказал, что владеет ночным клубом.

Отмечается, что за 10 дней он "нанял" пятерых девушек, которые были готовы сопровождать его в ресторанах и развлекательных заведениях. Мужчина обещал спутницам вознаграждение, но на деле они оплачивали счета за еду, новую одежду и технику из своего кармана.

Согласно данным издания, женщины тратились на его роскошный образ жизни, пока не заподозрили обман. В августе одна из жертв обратилась в полицию. Она рассказала, что гуляла с Чэнем по городу, за что он пообещал ей 3500 юаней (более 253 тыс. тенге), но так и не заплатил.

Полиция задержала мошенника. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что казахстанец потерял 13 млн, став жертвой самой распространенной схемы обмана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
