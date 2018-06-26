Сенат РК обсудил переход на латиницу и совершенствование терминологии

По итогам встречи будут выработаны рекомендации, которые будут направлены в заинтересованные государственные органы.

В Сенате состоялась встреча с руководством министерства культуры и спорта по вопросам перехода на латинский алфавит и совершенствования терминологии в казахском языке в рамках выполнения задач, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Мероприятие открыла Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Бырганым Айтимова. Она подчеркнула, что в Стратегии «Казахстан-2050», опубликованной в декабре 2012 года и в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства отметил необходимость перевода нашего алфавита на латиницу с 2025 года.

На встрече с докладом выступил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Он проинформировал о том, что орфографическая рабочая группа уже провела несколько заседаний, подготовлены формулировки правил правописания нового алфавита.

«В сентябре месяце проект правил правописания будет направлен для ознакомления специалистам, во все учебные заведения и соответствующие органы. На конец года, с учетом их предложений, запланировано утвердить эти правила», - сказал министр.

Он пояснил, что если методическая рабочая группа будет проходить апробацию правил правописания в учебных заведениях, то экспертная рабочая группа будет разрабатывать технические проекты. Кроме того, терминологическая рабочая группа на своих заседаниях осуществляет формирование терминов при переходе на латинский алфавит.

Мухамедиулы подчеркнул, что министерство провело мониторинг терминов, утвержденных до сегодняшнего дня. До настоящего времени утверждена 21 тысяча терминов, из них 40,8 процента (8571) – составляют исконные термины, а 59,2 процента (12429) заимствованные и смешанные. Ведется полная лингвистическая экспертиза этих терминов с точки зрения терминообразования и перевода.

О проделанной работе доложил исполнительный директор АО «Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова» Ербол Тлешов.

В обсуждении приняли участие депутаты Сената М.Бактиярулы, Д.Нукетаева, Б.Жумагулов, С.Ершов, мажилисмен Б.Смагул, а также ученые и эксперты.

По итогам встречи будут выработаны рекомендации, которые будут направлены в заинтересованные государственные органы.

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