Семилетний ребенок из ДНР похвастался обстрелами украинских военных

В ходе беседы мальчик Никита рассказал, что «служит в ВДВ».

Журналистка Оксана Шкода опубликовала на своем YouTube-канале интервью с семилетним жителем города Горловка, находящимся под контролем непризнанной Донецкой народной республики (ДНР).

В ходе беседы мальчик Никита рассказал, что «служит в ВДВ». Он сообщил, что Горловка регулярно подвергается обстрелам, а у него есть автомат Калашникова, с которым он «бегает по полю». Также мальчик регулярно помогает «братве из ДНР» в боях.

«У меня друзья-сослуживцы, они уже не раз попадали под обстрел и подсказывают, в кого и где стрелять. (...) Я им помогаю в перестрелках. Они каждый день со мной. Как украинец выбежал, мы берем РПГ и по нему — пум, и все. Ему ****** [конец]», — рассказал Никита.

При этом ребенок указал, что пожал бы руку своим сверстникам со стороны Украины, которые против войны. «А если за войну — то взял бы свой АК и в тыковку стрельнул бы», — сообщил мальчик, который, по его словам, не хочет ничего, кроме наступления мира.

В апреле в базу данных украинского сайта «Миротворец», специализирующегося на составлении реестра «врагов Украины», были добавлены личные данные 13-летнего жителя города Краснодон, который якобы воюет на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики. Авторы сайта заявили, что подросток является «жертвой психологического насилия».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, жители которых протестовали против государственного переворота на Украине.

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