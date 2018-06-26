Случаи пыток заключённых участились в Казахстане

О том, что уголовно-исполнительную систему нужно реформировать, говорили на различных площадках уже не раз.

В Казахстане участились случаи пыток заключенных: только за прошедшие 5 месяцев текущего года зарегистрировано 96 прецедентов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

По статистике, чаще всего пытки применяются в первые часы задержания и следственных действий. Но слова заключенных редко оказываются услышанными. Инвалида избивали, женщину-трансгендера принуждают к сексуальным отношениям...

Сотрудники над ней издеваются и называют ее «оно». Так обращаются сотрудники колонии в Алматинской области к трансгендеру Виктории Баркходжаевой. В прошлом году она была признана виновной в вымогательстве в особо крупном размере и приговорена к 7 годам заключения. По словам адвоката, издевательства начались еще во время следствия.

Айман Умарова, адвокат:

- За одеяло ее заставляли показать гениталии.Оголенный свой ***, извините меня, приближал и «удовлетвори меня» кричал, и издевался, как мог. Конвоир что делает? Когда ее ведут на санкцию, пока все по кабинетам ходят, он вытаскивает свой оголенный половой орган: «Потрогай меня». Понимаете? Просто слов нет дальше рассказать, что это было.

Виктория - далеко не единственная, кто подвергается истязаниям в местах не столько отдаленных. Юлия Онуфриец приехала в Астану лично рассказать о том, как ее избивали в колонии.

Юлия Онуфриец, бывшая заключенная:

- Трое сотрудников применяли в отношении меня пытки. Которые там еще есть женщины, я указала, около 50-ти человек, осужденные, которые сидят там, могут подтвердить мои слова. В итоге от генпрокуратуры только отписка, что передали в прокуратуру СКО.

По словам обратившихся, работники уголовно-исполнительной системы не считаются даже с теми, кто физически не может им противостоять. Жасулан Сулейменов - инвалид-колясочник, провел в тюрьме 8 лет, от звонка до звонка. О том, как в колониях обращаются с людьми с ограниченными возможностями, не может забыть до сих пор.

Жасулан Сулейменов, бывший заключенный:

- Когда тебя пинают, как какую-то тушу, кидают на пол, не смотрят, инвалид или нет. Более того, еще оскорбительно, что они забрали все мои документы об инвалидности, оформили меня в КНБ как временно безработного. И когда меня привезли в лагерь, они говорили: «Вставай, ты чего косишь? Докажи, что ты инвалид».

К вопросам, звучавшим на пресс-конференции, представители Комитета уголовно-исполнительной системы оказались не готовы. Чего, собственно и не скрывали.

Бекболат Туремуратов, заместитель председателя КУИС МВД РК:

- Я сейчас не готов ответить в полной мере. Почему? Потому что не совсем был готов к данному формату совещания. Я извиняюсь.

О том, что уголовно-исполнительную систему нужно реформировать, говорили на различных площадках уже не раз. В этом году исполняется 20 лет с момента, как Казахстан присоединился к конвенции ООН против пыток. Однако, по словам специалистов, к сожалению ситуация изменилась не в лучшую сторону.

Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Вот те ГУЛАГ-овские методы, которые мы сейчас приходим на Мамочкино кладбище, смотрим, или в ГУЛАГ, и мы видим этот ужас - и мы его просто перенесли. Взяли и перенесли в эти вот тюрьмы. Мы изучаем международный опыт, но мы его не применяем. Мы должны прекратить. И мне кажется, мы должны каждому работнику написать письмо.

Светлана Ковлягина, адвокат:

- Нужно немедленно отстранять от работы тех сотрудников исправительного учреждения, на которых указывает жертва пыток на период следствия, на период расследования досудебного. Это, кстати, требование международных стандартов - отстранять от работы.

По данным специалистов, до сих пор ни один медик, который работает в местах содержания под стражей, не сообщил о фактах пыток. Врачи, которые находятся в подчинении администрации учреждений, возможно, испытывают определенное давление.

Анара Ибраева, директор общественной организации "ҚАДІР-ҚАСИЕТ"

- Эти врачи - они должны, как правило, нести истинные принципы лиц, работающих в сфере здравоохранения. То есть исходить из принципа «не навреди» и исполнять, конечно, клятву Гиппократа.

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