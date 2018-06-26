Выпускника школы нашли мертвым в Жезказгане

Задержан 17-летний подозреваемый, который признался, что в ходе ссоры нанес потерпевшему телесные повреждения.

На одной из улиц Жезказгана найден мертвым 18-летний выпускник. Тело парня нашли после школьного выпускного. В настоящее время сотрудники полиции ведут расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 июня 2018 года сотрудниками полиции на одной из улиц города Жезказгана обнаружен труп. Личность установлена. Это житель Жезказгана, 2000 года рождения. Задержан 17-летний подозреваемый, который признался, что в ходе ссоры нанес потерпевшему телесные повреждения»,- сообщили в ДВД области.

В настоящий момент в отношении задержанного избрана мера пресечения «домашний арест». Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК «Убийство». По данному факту начато расследование и назначены соответствующие экспертизы.

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