Дела по ДТП будут рассматриваться в судах по ночам

В казахстанской судебной системе внедряется новшество.

В судебную систему внедряется новшество: дела по дорожно-транспортным происшествиям будут рассматриваться в позднее время, чтобы не отвлекать их участников от работы. Авторы проекта уверены, что благодаря нововведению сроки выплат компенсации можно сократить в разы, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Автоинструктор Михаил Радченко недавно попал в ДТП. Как это часто бывает, хозяин машины, которая ехала позади, на мгновение отвлекся на смартфон. Опытный водитель Михаил уже было готовился к многомесячным разбирательствам по выплате компенсации. Однако решение суда было вынесено уже через три дня.

Михаил Радченко, житель Астаны:

- Удобно, во-первых, то, что не отвлекает от рабочего времени людей, мне так кажется. В моем случае – я не отвлекался от работы, вечером приехали, просто процедура прошла вся судебная и все.

Михаил в шутку говорит, что удачно попал в ДТП. Оказалось, с начала июня действует пилотный проект «Ночной суд». Суть новшества в том, что административные дела по дорожно-транспортным происшествиям, должны незамедлительно отправляться в суд. Если виновник аварии сразу признает свою вину, выплата компенсации может быть произведена через 15 дней. В обычной практике на это требуется без малого три месяца. Плюс ко всему процесс проходит в вечернее время, до 22-00.

Бауыржан Токжуманов, заместитель начальника отдела административной практики управления административной полиции ДВД Астаны:

- На сегодняшний день в среднем за день регистрируются около 30 ДТП. 80 процентов из них рассматриваются в рамках проекта «Ночной суд». Это заметно облегчает работу и нам, сотрудникам страховых компании, я думаю.

В Астане работает один-единственный ночной судья. На ее столе горы папок и бумаг. За первые три недели пилотного проекта судья успела рассмотреть более 200 дел.

Улдана Сулейменова, судья специализированного межрайонного административного суда Астаны:

- Они говорят, вчера буквально было ДТП - и неужели я завтра могу идти в страховую компанию и через десять дней получить выплаты. Конечно, люди очень благодарны. Поскольку есть такие, которые раньше сталкивались, не могли получить выплаты, даже признав свою вину, не оспаривая сам факт нарушения.

Помимо столицы, пилотный проект действует еще в четырех городах Казахстана. Если его поддержат, то со следующего года ночные судьи будут по всей стране. Также планируется расширить круг рассматриваемых дел. Такую практику специалисты считают, можно применить и к миграционным и семейно-бытовым делам.

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