Штормовое предупреждение объявлено в Астане и трех регионах Казахстана

Ожидаются сильный ветер, гроза, град и проливные дожди.

В столице и трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильный ветер, гроза, град и проливные дожди. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 27-29 июня ожидается гроза, днем град. Днем 27 июня ожидается шквал. Днем 27-29 июня ветер северный, северо-западный порывы 15 м/с. Вероятность шторма 80-85 %

В Акмолинской области 27-29 июня местами ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, днем 27 июня порывы 25 м/с. Местами гроза, ночью местами туман, днем-шквал, град. 27 июня местами ожидается сильный дождь.

В Карагандинской области: сутки 27-29 июня ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, гроза, град.

В Костанайской области 27 июня ожидается местами гроза, днем северный ветер местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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