Проститутки Алматы хотят приносить пользу государству

Девушки хотят платить налоги и получить легализацию.

Алматинские проститутки мечтают стать бизнес-леди: редставительницы древнейшей профессии уверяют, от их легализации была бы только польза, в том числе государству, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Юристы считают, работниц коммерческого секса можно обязать платить налоги хоть сейчас.

Тело в дело София превратила 15 лет назад - И все эти годы мечтает стать добросовестной налогоплательщицей. Час с ней стоит от 15 тысяч тенге, работает на себя. Готова, как и коллеги по цеху, отдавать процент государству. Но, конечно, не просто так.

София:

- Это сколько налогов придет в государство – первое. Второе – многие мужчины будут обезопасены, и женщины точно так же. Он же не знает, какая она. Бывает, клиенты напьются, они уже с резинкой не работают. Они уже не хотят резинку.

София рассказывает: теперь любовь за деньги проще найти онлайн. Многие девушки размещают объявления в социальных сетях. София уверяет, там искать клиентов не менее опасно, чем на улице. Одна такая ночь едва не стоила ей жизни.

София:

- Он уже взял секатор. Я так и не поняла, что он мне хотел отрезать. Но у него глаза были бешеные, красные. Это офигеть!

Но, несмотря на опасность, в интернете объявлений о любви на час хоть отбавляй. Спрос рождает предложение на любой вкус и кошелёк. Их только и успевают блокировать.

Министерство информации и коммуникаций РК:

- Только в 2017 году на основании предписаний уполномоченного органа операторами связи ограничен доступ более чем к 5 500 материалам, содержащим пропаганду культа жестокости и насилия, суицида и порнографии, в текущем году – более чем к 1 268 материалам, в том числе порядка 100 материалам, содержащим пропаганду порнографии.

Но меньше проституток, конечно, не становится. По словам Софии, их ремесло выгодно. Причём не только самим дамам.

София:

- У нас девчонки, сколько работают через соцсети. На них выходит тоже полиция и на этом их ловят, и каждый месяц приходят и имеют свою долю.

Вот поэтому София и её товарки хотят стать бизнес-леди. Они готовы платить налоги в обмен на защиту. Юрист Жангельды Сулейманов говорит, государство уже имеет право сделать девушек предпринимательницами.

Жангельды Сулейманов, юрист:

- Этот доход должен декларироваться, как любой доход от любой деятельности - мытья полов, приготовления чебуреков, мойки автомобилей, потому что проституция, в принципе, разрешена. Сама по себе продажа тела женщины напрямую без всяких сводников не является правонарушением.

Но, несмотря на отсутствие юридических преград, вряд ли проститутки станут бизнес-леди в ближайшее время. Эксперты считают: казахстанское общество к такому пока не готово.

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