Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Уральске нейтрализовали потенциальных террористов

Спецслужбы провели операцию по задержанию радикальной религиозной группировки из восьми человек.

Фото : inform.zp.ua27 июня 2018, 06:57

Потенциальных террористов нейтрализовали в Уральске, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Спецслужбы провели операцию по задержанию радикальной религиозной группировки из восьми человек.

Всё, что сообщили в официальном релизе спецслужбы – это то, что у предполагаемых экстремистов изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозную литературу. Всех их подозревают в подготовке серии терактов в нашей стране, в пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях. На сайте КНБ указано также, что в интересах следствия информация разглашению не подлежит.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты