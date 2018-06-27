В Уральске нейтрализовали потенциальных террористов
Спецслужбы провели операцию по задержанию радикальной религиозной группировки из восьми человек.
Фото : inform.zp.ua27 июня 2018, 06:57
Потенциальных террористов нейтрализовали в Уральске, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.
Спецслужбы провели операцию по задержанию радикальной религиозной группировки из восьми человек.
Всё, что сообщили в официальном релизе спецслужбы – это то, что у предполагаемых экстремистов изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозную литературу. Всех их подозревают в подготовке серии терактов в нашей стране, в пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях. На сайте КНБ указано также, что в интересах следствия информация разглашению не подлежит.
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