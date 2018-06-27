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Бузову осмеяли за попытку скопировать Шарлиз Терон

Телеведущая попыталась подражать голливудской звезде, но вышло нелепо.

Фото : Cosmopolitan27 июня 2018, 09:50

32-летняя артистка выложила новое видео в «Instagram», но неожиданно нарвалась на жесткую критику пользователей соцсетей, передает Zakon.kz.

В этот раз Ольга Бузова видимо попыталась заимствовать образ у Шарлиз Терон, однако поклонники не оценили ее попытки выглядеть столь же сексуальной и высмеяли певицу, заметив, что надо всё-таки знать меру.

Видеоролик с Шарлиз Терон из рекламы духов J'adore.

В комментариях под видео разразился целый скандал по поводу того, что звезда явно недотягивает до Шарлиз, и дело не только в отсутствии соблазнительных форм...

savchenko_malena: «Монгольский мальчик надел купальник»

Fhgkkjkjkjkj: «Опять повторяет. Почему нельзя придумать что-то своё»

olga_olga_773: «Ну это уже чересчур, осталось без трусов пройти, какое-то приличие должно быть, не проститутка же всё-таки»

Marineskan: «Сексуальность отсутствует напрочь...»

Алексей Барабанов: «Девушка может уехать из села, но село девушку не покинет...»

Андрей Обнорский: «Чупокабра. Мерзость»

Однако нашлись и сторонники Бузовой:

manana_sigua: «Фигура бомба»

popovagalla: «Оля, у вас красивая фигура, да грудь немного вспышили но все равно вы естественная, природой дана»

anna_goddessssss: «Девушка мечта»

nikiira81: «Не фигура, а сказка!»

mihailarnautov79: «Оля Так держать пусть пишут гадости. Пройдёт время и всё изменится»

Alexander: «Многим девушкам и вам Мария, можно только мечтать о такой сногсшибательной и сексуальной фигуре как у Бузовой, так что ваш завистливый ... просто смешон по факту»


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