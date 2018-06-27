Бузову осмеяли за попытку скопировать Шарлиз Терон
Телеведущая попыталась подражать голливудской звезде, но вышло нелепо.
32-летняя артистка выложила новое видео в «Instagram», но неожиданно нарвалась на жесткую критику пользователей соцсетей, передает Zakon.kz.
В этот раз Ольга Бузова видимо попыталась заимствовать образ у Шарлиз Терон, однако поклонники не оценили ее попытки выглядеть столь же сексуальной и высмеяли певицу, заметив, что надо всё-таки знать меру.
Видеоролик с Шарлиз Терон из рекламы духов J'adore.
В комментариях под видео разразился целый скандал по поводу того, что звезда явно недотягивает до Шарлиз, и дело не только в отсутствии соблазнительных форм...
savchenko_malena: «Монгольский мальчик надел купальник»
Fhgkkjkjkjkj: «Опять повторяет. Почему нельзя придумать что-то своё»
olga_olga_773: «Ну это уже чересчур, осталось без трусов пройти, какое-то приличие должно быть, не проститутка же всё-таки»
Marineskan: «Сексуальность отсутствует напрочь...»
Алексей Барабанов: «Девушка может уехать из села, но село девушку не покинет...»
Андрей Обнорский: «Чупокабра. Мерзость»
Однако нашлись и сторонники Бузовой:
manana_sigua: «Фигура бомба»
popovagalla: «Оля, у вас красивая фигура, да грудь немного вспышили но все равно вы естественная, природой дана»
anna_goddessssss: «Девушка мечта»
nikiira81: «Не фигура, а сказка!»
mihailarnautov79: «Оля Так держать пусть пишут гадости. Пройдёт время и всё изменится»
Alexander: «Многим девушкам и вам Мария, можно только мечтать о такой сногсшибательной и сексуальной фигуре как у Бузовой, так что ваш завистливый ... просто смешон по факту»
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