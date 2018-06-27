Партнер Мухтара Аблязова найден мертвым

По предварительным данным, предприниматель скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Известного бизнесмена Сергея Шекланова нашли мёртвым в каюте катера в элитном яхт-клубе "Галс" в Мытищах, передает life.ru.

"Признаков насильственной смерти на теле бывшего совладельца банка "БТА-Казань" не нашли. На месте работают оперативные службы. Причину смерти предпринимателя предстоит установить судмедэкспертам", - отмечается в СМИ.

Как передает «КП» со ссылкой на источник в мытищинской полиции, по предварительным данным, предприниматель скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. В самом яхт-клубе ЧП никак не комментируют.



Есть данные о том, что накануне смерти Шекланов участвовал в шумной вечеринке, где почувствовал себя плохо.

По данным СМИ, Сергей Шекланов известен как акционер двух крупных татарстанских компаний: НК «Руснефтехим» (была прописана в Казани) и банка «БТА-Казань». Контроль за «Руснефтехимом» обеспечивал Сергей Шекланов, а также его бизнес-партнер Максим Пухликов. Оба являлись давними партнерами беглого казахского олигарха и экс-бенефициара «БТА-Казань» Мухтара Аблязова. Несмотря на заверения в том, что никто из них не связан с Аблязовым, рейтинговое агентство Fitch поставило под сомнение наличие у банка принципиально новых собственников, предположив, что казахский олигарх мог сохранить некоторую бенефициарную долю в банке или же, что он сможет приобрести такую долю в будущем.

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