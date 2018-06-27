Общественный транспорт Астаны с 1 июля лишится кондукторов

Стоимость проезда в автобусах предлагают увеличить до 180 тенге.

Дифференцированный тариф предложили ввести в общественном транспорте Астаны. При этом с 1 июля текущего года в столице планируют упразднить штатную единицу – кондуктор автобуса, передаёт корреспондент BNews.kz.

Глава ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов пояснил, что дифференцированный тариф создан с целью ухода от «теневого» оборота средств в сфере общественного транспорта и повышения денежных поступлений в бюджет города, которые впоследствии пойдут на развитие транспортной системы столицы.

«При введении дифференцированного тарифа стоимость проезда в общественном транспорте при оплате транспортной картой будет составлять 90 тенге. А для тех, кто нерегулярно пользуется общественным транспортом или просто не видит необходимости приобретать карту, стоимость за проезд будет составлять 180 тенге. Это даст хорошую мотивацию для пассажиров перейти на безналичную оплату в общественном транспорте, что положительно скажется на прозрачности в системе оплаты», - сказал Игенбердинов на общественных слушаниях в акимате Астаны.

По словам Бекмырзы Игенбердинова, при введении дифференцированного тарифа стоимость проезда в автобусах обычных городских маршрутов при оплате транспортной картой останется на уровне 90 тенге. При оплате наличными стоимость проезда в городских маршрутах составит 180 тенге, экспресс-маршрутах – 250 тенге.

Разработанный проект постановления также предусматривает бесплатный проезд для пользователей транспортной карты в случае неисправного оборудования ЭСОП в автобусе.

Игенбердинов отметил, что повышение цен за проезд в общественном транспорте при наличном способе оплаты также имеет веские основания.

«Чтобы понять, из чего образуется цена билета на общественный транспорт, нужно иметь в виду, что существует расчётный и установленный тарифы. Расчётный тариф – это тариф, который отражает реальную стоимость проезда. На формирование тарифа влияют такие факторы, как рост цен на топливо, запчасти автобусов и расходные материалы, а также рост потребительских цен, который в свою очередь влияет на уровень зарплаты в целом по стране», - заявил глава компании.

Члены общественного совета озвучили свои рекомендации в части доступности покупки транспортных карт и их пополнения, а также возможности онлайн-оплаты и оплаты в платёжных терминалах.

«В настоящее время ТОО «Астана LRT» готово удовлетворить спрос на транспортные карты, который потенциально может резко возрасти при внедрении дифференцированного тарифа. В целом на сегодняшний день держателями именных транспортных карт являются более 218 тысяч пользователей городского общественного транспорта. Жители столицы, которые ещё не пользуются транспортными картами, могут приобрести их в специализированных кассах и RTVM-ТЕРМИНАЛАХ. Всего в городе шесть специализированных касс и 30 автоматов. Кроме того, до введения дифференцированного тарифа будет доступна возможность пополнения транспортных карт через терминалы, такие как Qiwi, Kaspi.kz, в интернет-банкинге, а также онлайн на сайте www.alrt.kz», - сказал Игенбердинов.

Он подчеркнул, что дифтариф будет вводиться только после того, как будут внедрены все возможности для пополнения и покупки транспортной карты.

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