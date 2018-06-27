Неожиданное прочтение музыкальной классики состоится в "Астана Опера"

Впервые в Астане прозвучит редко исполняемое сочинение – фантазия для скрипки и арфы ля мажор, ор.124 К. Сен-Санса.

Оригинальную программу концерта «Фантазии, блюз, фокстрот» предложат вниманию публики блестящие музыканты-инструменталисты «Астана Опера». Яркие произведения разных жанров и эпох в необычном исполнении прозвучат в Камерном зале театра 29 июня.

Музицирование в сольном и оригинальном ансамблевом сочетании в этот вечер представят артисты Симфонического оркестра «Астана Опера» – Зынхар Ахметбек (скрипка) и Айнур Камалова (арфа), а также Назым Уалиева (виолончель), Наталья Керносова (фортепиано).

Впервые в Астане прозвучит редко исполняемое сочинение – фантазия для скрипки и арфы ля мажор, ор.124 К. Сен-Санса. Молодая талантливая скрипачка Зынхар Ахметбек также представит сонату для скрипки и фортепиано ля мажор С. Франка, посвященную Э. Изаи, три прелюдии для скрипки и фортепиано Дж. Гершвина в переложении Я. Хейфеца, Пассакалию для скрипки и виолончели Г.Ф. Генделя – Ю. Хальворсена.

- Мы с Айнур Камаловой давно мечтали вместе исполнить фантазию для скрипки и арфы К. Сен-Санса. Это невероятно красивое произведение. Сочинений для совместного исполнения на скрипке и арфе, к сожалению, написано немного, при этом оба инструмента отличаются удивительной красотой звучания. Вместе с тем, моим горячим желанием было исполнить знаменитую сонату для скрипки и фортепиано ля мажор С. Франка. Для любого музыканта крайне важно постоянно играть что-то новое, совершенствоваться, находиться в форме. Подготовить концерт, подобрать, выучить и отрепетировать новую программу, чтобы представить ее публике – непростая задача, при этом в каждом из предложенных произведений свои сложности, тонкости исполнения, - сказала Зынхар Ахметбек.

Жителей и гостей столицы порадуют исполнением виртуозной фантазии для арфы соло на темы оперы П. Чайковского «Евгений Онегин», написанной известной арфисткой Е. Вальтер-Кюне. Фантазия дает возможность музыканту продемонстрировать артистический темперамент, блеск игры, безупречную точность и чистоту каждого штриха. Ярчайшая выразительность опуса захватит воображение слушателей, а в каскаде ослепительных пассажей они легко узнают любимые образы знаменитой оперы П. Чайковского.

- Фантазия для арфы соло на темы оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» Е. Вальтер-Кюне – истинный шедевр классической музыки, также как и «Размышление» из оперы «Таис» Ж. Массне, которое прозвучит в этот вечер в исполнении виолончели и арфы. Мы с большой ответственностью подошли к подготовке нашего концерта. Несмотря на большую загруженность, – ежедневные оркестровые репетиции по театральному репертуару, которые идут и утром, и вечером, мы успеваем дополнительно заниматься и нашей сольной программой. Надеемся оправдать доверие слушателей и подарить им радость от встречи с высоким искусством, - отметила Айнур Камалова.

Начало в 19:00.

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