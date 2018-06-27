Пристоличные районы Акмолинской области газифицируют

Газификация пристоличных районов пройдет по поручению Главы государства в рамках реализации масштабного проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка».

С 2019 года начнутся работы по газификации 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов Акмолинской области с населением порядка 100 тыс. человек, передает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики, передает Zakon.kz.

Газификация пристоличных районов пройдет по поручению Главы государства в рамках реализации масштабного проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка».

При строительстве 1-го участка магистрального газопровода «Кызылорда-Караганда-Астана» представится возможность с 2019 года приступить к строительству газораспределительных сетей от АГРС «Аршалы» и АГРС-1, АГРС-2 «Астана» к населенным пунктам Аршалынского и Целиноградского районов.

В связи с этим, разработана Дорожная карта по строительству газораспределительных сетей к магистральному газопроводу в Акмолинской области.

В мае текущего года из областного бюджета на разработку ПСД населенных пунктов, прилегающих к газопроводу Кызылорда-Астана, выделено 100 млн. тенге (первоначальный этап), в том числе по Целиноградскому району - 43,9 млн. тенге на газификацию 3 сел с общей численностью населения 51 тыс. человек. Произведена поэтапная разбивка населенных пунктов, где на первом этапе будут подключены села Малотимофеевка, Коянды и Шубары, а на втором этапе села Акмол, Косшы, Караоткель, Приречное.

Аршалынский район освоит 56,1 млн. тенге (первоначальный этап) на газификацию 17 сел: Анар, Донецкое, Турген, Берсуат, Байдола, Аршалы, Акбулак, Актаста, Ижевский, Шоптиколь, Бабатай, Арнасай, Волгодоновка, разъезд 42, Койгельды, Жалтырколь, Жибек Жолы.

Кроме того, планируется провести газификацию 44-х населенных пунктов Целиноградского и Аршалынского районов с населением 151 тысяча человек. Строительство второго этапа газопровода на участке Астана - Кокшетау начнется в 2022 году.

Напомним, газификация пристоличных районов Акмолинской области реализуется в рамках «Пяти социальных инициатив Президента».

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