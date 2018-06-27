Встреча Трампа и Путина может пройти в Хельсинки

Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

Белый дом рассматривает столицу Финляндии Хельсинки в качестве возможного места встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

"В настоящее время возможным местом встречи является Хельсинки, столица Финляндии", — передает СМИ.

Как отмечается, хотя никакое окончательное решение о возможном саммите "пока не изложено на бумаге", "все готовятся к тому, что это может быть Хельсинки".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного источника в РФ сообщила, что встреча Трампа и Путина состоится после визита президента США в Великобританию 13 июля.

По информации издания, "стороны достигли предварительного соглашения по поводу того, что логистически (для встречи) будет более удобна другая принимающая страна", не Австрия.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию газеты.

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