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Встреча Трампа и Путина может пройти в Хельсинки

Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

Фото : KP.UA27 июня 2018, 12:33

Белый дом рассматривает столицу Финляндии Хельсинки в качестве возможного места встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

"В настоящее время возможным местом встречи является Хельсинки, столица Финляндии", — передает СМИ.

Как отмечается, хотя никакое окончательное решение о возможном саммите "пока не изложено на бумаге", "все готовятся к тому, что это может быть Хельсинки".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного источника в РФ сообщила, что встреча Трампа и Путина состоится после визита президента США в Великобританию 13 июля.

По информации издания, "стороны достигли предварительного соглашения по поводу того, что логистически (для встречи) будет более удобна другая принимающая страна", не Австрия.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию газеты.


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