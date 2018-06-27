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Адвокаты и нотариусы задолжали в бюджет больше трех миллионов тенге

С налоговым законодательством за несвоевременную уплату подоходного налога начислена пеня.

Фото : Хабар 2427 июня 2018, 12:39

По вине адвокатов и нотариусов бюджет недополучил свыше 3 миллионов тенге. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

По данным Управления государственных доходов по Медеускому району Алматы, адвокаты и нотариусы за 2017 год задолжали в бюджет по подоходному налогу 3,1 миллиона тенге.

"В соответствии с налоговым законодательством за несвоевременную уплату подоходного налога начислена пеня. В дальнейшем уполномоченным органом планируется применение соответствующих мер по взысканию задолженности. Кодекс профессиональной этики лиц, оказывающих юридическую помощь, требует неукоснительного соблюдения действующего законодательства и предусматривает за его нарушение применение мер дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.


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