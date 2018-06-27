Депутат просит защитить золотые запасы РК

А. Перуашев призвал Правительство в дальнейшем диверсифицировать валютный портфель, отказавшись от доминирования одной валюты.

Мажилисмен Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны и главы Национального банка РК заявил о необходимости принятия мер по защите золотовалютных резервов Казахстана в условиях геополитических и макроэкономических рисков, передает корреспондент Zakon.kz.

«Золотовалютные резервы являются важнейшим фактором обеспечения стабильности национальной финансовой системы и национальной валюте - тенге. Поэтому вопрос поддержания их сохранности и ликвидности всегда остается одним из приоритетов экономической политики государства. Согласно официальному сайта Нацбанка золотовалютные резервы состоят из международных резервов Нацбанка и средств Нацфонда, общая сумма превышает 90 млрд долларов США, в том числе активы Нацфонда - более 59 млрд долларов, резервы Нацбанка - более 31 млрд долларов», - сказал он.

В тоже время, по его словам, на фоне происходящих в мировой экономике процессов вопрос гарантии их сохранности становится все более актуальным.

«Фактически сегодня можно говорить о появлении целого ряда геополитических и экономических конфликтов по линиям Запад - Россия, США - Евросоюз и других, создающих угрозу международной финансовой системе и риски высокой волатильности валют и международных финансов обязательств. При этом основная часть и накоплений Нацфонда, и резервов Нацбанка состоит из иностранной валюты и иностранных ценных бумаг», - указал депутат.

«Так, в резервах Нацбанка иностранная валюта и ценные бумаги составляют 57%, в активах Нацфонда - этот показатель еще выше. При этом, в страновом выражении по данным 2016 года средства Нацфонда почти на 40% состояли из валюты и ценных бумаг США, на 22% Еврозоны, 10% Японии. Примечательно, что валюта и ценные бумаги такого важного партнера и инвестора нашей страны, как КНР, в этом портфеле особо даже не представлены», - добавил он.

Между тем, как пояснил А. Перуашев, «активная протекционистская политика США имеет своим следствием ответное стремление некоторых стран, и наднациональных объединений, ограничивать торговые отношения с первой экономикой мира и изыскивать альтернативу американскому доллару в качестве платежного средства и резервной валюты».

«В частности, говорится о переходе к взаиморасчетам в нацвалютах второй экономики мира КНР с РФ, Россией с Ираном и так далее. В случае расширения такого противостояния становится малопредсказуемым не только поведение доллара, но и ликвидная ценность американских ценных бумаг (…). Специфика финансовой системы такова, что иногда нефундаментальных спекулятивных причин оказывается достаточно для нарастающего обрушения валютных и фоновых рынков. Кроме того, широкое распространение получает практика применений юрисдикции судов западных стран в отношении банковских счетов других государств», - уточнил мажилисмен.

В качестве примера он привел вчерашнее событие - сообщение в СМИ об отказе британского суда разблокировать ранее арестованные счета Нацфонда Казахстана в банках «Нью - Йорк Мелон» в сумме 22,6 млрд долларов США и оперативно последовавшее затем заявление Минюста республики о недостоверности информации и состоявшемся выводе из того банка остальных средств, за исключением 530 млн долларов в отношении которых судебные процедуры продолжаются.

«В контексте нашего запроса показательно, что если указанные средства оставались замороженными на неопределенный срок, то случай снижения стоимости формулы их вложения, например, ценных бумаг США, резко возрастут риски убытка, связанные с невозможностью смены структуры таких резервов. С учетом вышеизложенного, фракция «Акжол» считает необходимым выработку и принятие мер защиты золотовалютных резервов Казахстана, в условиях наблюдаемых геополитических и макроэкономических рисков. В частности, путем дальнейшей диверсификации валютного портфеля, отказа от доминирования одной валюты и увеличения в доли национальных накоплений золотых запасов республики Казахстан», - заключил парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

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