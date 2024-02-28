Отказаться от тотального контроля мобильных платежей попросил депутат Перуашев

Депутат Мажилиса Азат Перуашев в своем запросе попросил правительство Казахстана отказаться от тотального контроля мобильных платежей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что президент поручил правительству принять меры по комплексной либерализации экономики и подготовить указ по конкретным направлениям.

"Партия предлагает дополнительно в рамках либерализации налоговой политики, помимо введения дифференцированных ставок налогов и понижения розничного налога, расширить патентный режим, который не связан с отчетами и проверками малого и среднего бизнеса. Отказаться от тотального контроля мобильных платежей. Ввести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц". Азат Перуашев

В денежно-кредитной сфере мажилисмен считает целесообразным более решительное снижение базовой ставки Нацбанка и проведение демонополизации банковского рынка.

"Сегодня шесть крупнейших банков контролируют 67% – это две трети активов всех банков второго уровня – это ненормально. Для обеспечения конкуренции и стимулирования кредитования рассмотреть вопрос о дроблении крупнейших банков". Азат Перуашев

Он также коснулся темы пересмотра обязательных платежей, "которые создают дополнительный прессинг на бизнес".

"Такие, как маркировка товаров, платежи в фонд медстрахования, ЕНПФ, методика утильсбора и так далее – всего около 90 видов обязательных платежей, используемых неэффективно и скрытно от общества. Это служит препятствием свободной экономике". Азат Перуашев

Министерство финансов Казахстана совместно с другими госорганами продолжает проработку вопроса по пересмотру критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательства.