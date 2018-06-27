Лучших журналистов наградили в Алматы

Награждение проводилось по семи номинациям с общим призовым фондом 7 миллионов тенге.

Сегодня, в преддверии 20-летия столицы республики, а также дня работников связи и информации, прошла церемония награждения победителей алматинского конкурса среди журналистов на тему: «Астана - столица Великой степи», сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было организовано акиматом города Алматы совместно с Общественным фондом «Qadam intech». В церемонии награждения приняли участие члены общественного совета, РСК г. Алматы, пресс-секретари госорганов и конечно журналисты самого конкурса.

Конкурс был объявлен 24 мая. Работы отбирались по 7 номинациям, а призовой фонд составил 7 миллионов тенге. Чтобы определить лучшие публикации, была сформирована конкурсная комиссия в которую вошли настоящие профессионалы своего дела – руководители печатных и электронных СМИ, фотографы, вайнеры.

Как отметили организаторы конкурса, в общей сложности на рассмотрение комиссии поступило свыше 100 заявок. И выбрать лучшие из них было непросто. Но в конце концов, победители были определены и сегодня получили заслуженные награды.

Непосредственно перед награждением, гостям было предложено просмотреть специально подготовленный видеоролик, повествующий о том, как за 20 лет развивалась наша столица. Затем с приветственным словом выступил заместитель акима г.Алматы Арман Кырыкбаев.

«Без средств массовой информации обойтись просто невозможно. Как говорят американцы, можно собрать 200 человек, сделать фотографии и показать это 10 миллионам. А можно огромное мероприятие провести, условно говоря с участием 2 тысяч человек, но если не дружить со СМИ, то об этом в принципе, кроме этих 2 тысяч человек никто не узнает. Поэтому большое вам спасибо. Наши успехи, если они есть, тесно связаны с вами» – сказал А. Кырыкбаев.

Награждение проводилось по таким номинациям, как «Лучший телевизионный сюжет», «Лушая публикация в печатных СМИ», «Лучший радиоматериал», «Лучшая публикация информационных агентств», «Лучший фотоматериал», а так же «Лучшая публикация в соцсетях» и «Лучший вайн».

К слову последняя номинация, по словам организаторов конкурса, вызвала горячее обсуждение у членов жури. Ведь подобный современный формат журналистики, пока встречается не столь часто, как традиционные жанры. А уж отобрать лучший вайн про Астану оказалось не так-то просто. В итоге они так и не смогли определить лучшего, и выбрали сразу трех лучших вайнеров.

Каждый из победителей конкурса помимо диплома, получил денежный приз в 500 тысяч или 1 миллион тенге. В ответ они благодарили организаторов конкурса и поздравляли коллег с профессиональным праздником, желая им новых свершений и достижений на профессиональном поприще.

По окончании официальной части, победители конкурса сделали общее совместное фото. А затем все гости мероприятия смогли пообщаться между собой в неформальной обстановке при музыкальном сопровождении специально приглашенного на праздник творческого коллектива.

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