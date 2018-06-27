Почему в последнее время тенге то растет, то падает

В Нацбанке РК рассказали о процессах формирования курса тенге.

Директор департамента монетарных операций Национального Банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о стабилизации процесса рыночного формирования курса тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

По словам А. Молдабековой, анализ исторической динамики курса тенге после перехода на режим свободно плавающего обменного курса показывает тренд ежегодного снижения волатильности обменного курса с почти 15% в 2016г. до 6,9% в 2017г. и 6,7% в 2018г. Это свидетельствует о стабилизации процесса рыночного формирования курса тенге при нулевых интервенциях финрегулятора на валютном рынке за последние 7 месяцев.

Она отметила, что из основных факторов, оказывающих влияние на формирование курса тенге, можно выделить внутренние и внешние факторы.

«Внутренние факторы в большей степени носят сезонный характер, что также прослеживается в исторической динамике курса тенге. Так, например, в период налоговых выплат компаний экспортеров значительно возрастает спрос на тенговую ликвидность и увеличивается предложение доллара США, оказывая давление на тенге в сторону его укрепления. И наоборот, в летний период отпусков выезжающее заграницу население создает спрос на иностранную валюту, что способствует ослаблению курса тенге», - рассказала А.Молдабекова.

По ее словам, из внешних факторов на курс национальной валюты, прежде всего, оказывают влияние действующий и ожидаемый уровень цен на рынке нефти, обменный курс валют стран-торговых партнеров, в частности курс российского рубля, а также геополитические факторы, общий глобальный (доминирующий) сентимент инвесторов на международных финансовых рынках и монетарные политики ведущих центральных банков мира.

«Ужесточение санкций со стороны США в отношении российских компаний в апреле 2018 года стало фактором резкого снижения уверенности инвесторов на валютном рынке российского рубля. Попавшие под санкции компании являются крупными предприятиями добывающей, тяжелой промышленности, иностранные продажи которых составляют значительную часть экспортной выручки России. В результате данные меры привели к росту волатильности и ослаблению курса рубля, что в свою очередь также стало фактором давления на тенге. При этом нужно отметить смягченную реакцию тенге на данные события в мировой геополитике, т.к. ослабление тенге составило порядка 4.5% в сравнении с ослаблением рубля порядка 11,19% в течение первой недели после объявления санкций в апреле 2018 года», - прокомментировала А.Молдабекова.

Она добавила, что кроме того, на мировых финансовых рынках наблюдается общая ситуация по оттоку капитала из развивающихся стран в рынки развитых стран. Данный тренд движения (перетока) капитала уже сохраняется в течение нескольких месяцев и обоснован такими факторами, как всеобщее укрепление доллара США в связи с проводимой монетарной и фискальной политикой (повышение ставок, сокращение баланса ФРС, увеличение дефицита госбюджета США с целью фискального стимулирования и снижения корпоративных налогов); ожидание повышения ставок на фоне улучшающихся показателей экономики (в случае с США) и разные степени ужесточения параметров монетарной политики (в случае с Еврозоной, а также Японией и Великобританией в начале года); нарастание геополитической напряженности, связанной с «тарифными войнами» между США, ее партнерами по НАФТА, Китаем, Европейским Союзом и другими странами.

Данный тренд перетока капитала, по словам А.Молдабековой, затронул весь спектр развивающихся стран, а не только отдельно взятые экономики.

«Так, даже наиболее диверсифицированные развивающиеся экономики также оказались подвержены оттоку капитала, что выразилось в виде ослабления их валют», - сказала представитель Национального Банка Казахстана.

В частности, отток капитала из развивающихся стран, по словам А.Молдабековой, произошел в виде оттока именно иностранных портфельных инвестиций (как наиболее мобильные инвестиции в условиях постоянно меняющейся макроэкономической конъюнктуры). Таким образом, наибольшее влияние ощутили страны с существенной долей портфельных инвестиций в экономике.

«В тоже время рыночная конъюнктура цен на основные экспортные позиции Казахстана и положительные темпы роста экономики оказали поддержку тенге и смягчили ослабляющий эффект остальных факторов, что выразилось в относительно меньшем ослаблении курса тенге к доллару США. В результате произошло ослабление курсов валют к тенге большинства развивающихся стран», - подытожила А.Молдабекова.

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