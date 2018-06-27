Касым-Жомарт Токаев встретился с Послом Марокко в Казахстане

Посол выразил благодарность Казахстану за конструктивное сотрудничество в СБ ООН и поддержку позиций Марокко.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Марокко в Казахстане Абделжалила Саубри по его просьбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер подчеркнул, что Казахстан рассматривает Марокко в качестве важного партнера в ООН, других международных организациях. По его словам, в Казахстане должным образом оценивают решение марокканского правительства открыть в Астане посольство - единственное в Центральной Азии. Не за горами учреждение дипломатического представительства и в Марокко.

К.Токаев поздравил Марокко с избранием на пост Вице-президента 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что является признанием международным сообществом вклада Марокко в деятельность ООН в вопросах поддержания мира, в областях изменения климата, борьбы с терроризмом.

Посол выразил благодарность Казахстану за конструктивное сотрудничество в СБ ООН и поддержку позиций Марокко.

Обсудив межпарламентское сотрудничество, собеседники отметили необходимость дальнейшего развития связей и контактов, обмена делегациями на всех уровнях. К.Токаев подробно проинформировал дипломата о подготовке к очередному Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в октябре этого года в Астане на тему «Религиозные лидеры за безопасный мир».

«Высокий уровень и широкий формат участников не только показывают актуальность выносимых на обсуждение тем, но и свидетельствуют о международном авторитете Казахстана как одного из центров многосторонней дипломатии», - сказал глава Сената.

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