В Атырауском НПЗ производство авиакеросина повысится в 12 раз

Казахстанские НПЗ переходят на международный стандарт JET A-1 в 2020 году.

В 12 раз повысится производство авиакеросина и в 2,5 раза производство бензина в Атырауском НПЗ после модернизации, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил зампред правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов, выступая на 2-й конференции «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2018» в Астане.

«На сегодня Атырауский НПЗ мог бы перейти на выпуск 95-го и 98-го бензина и ничего больше не производить. Однако в республике еще есть потребность в 92-м, - отметил руководитель. - За три месяца мы в разы увеличили производство бензина АИ-95 на всех НПЗ, и теперь им обеспечены все регионы. И спрос мы будем наращивать».

В результате увеличения на Атырауском НПЗ выработки в 12 раз авиакеросина его объем составит 240 тысяч тонн в год. В целом по всем заводам его величина составит 950 тысяч тонн.

«Вся суммарная потребность страны в авиакеросине с учетом увеличения трафика, количества портов, включая военную авиацию, не превышает 600 тысяч тонн по году, соответственно, у нас появляется возможность экспортировать его», - заявил Д.Тиесов. - У него хорошая цена. Но существует вопрос по стандартам. Если мы будем производить его по прежним стандартам, принятым еще в Советском Союзе, то наши возможности экспорта достаточно ограничены».

Поэтому казахстанские НПЗ переходят на международный стандарт JET A-1 в 2020 году.

В отличие от АНПЗ модернизация на ПНХЗ прошла с меньшими затратами. Была проведена переоценка и применена концепция, которая заключалась в «максимальной модернизации существующих технологических установок». В настоящее время ПНХЗ может принимать до 6 млн тонн нефти в год. Шымкентский НПЗ находится на стадии завершения пусконаладочных работ, на котором также в два этапа была проведена модернизация. Была увеличена глубина переработки.

«В июле мы планируем провести испытания, а в августе перейти на нормальный технологический режим. Это говорит о том, что мы завершили модернизацию ШНПЗ», - отметил Д.Тиесов.

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