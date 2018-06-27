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Воинские части Карагандинского и Приозерского гарнизонов проверены руководством Минобороны

Комиссия проверила порядок выполнения плана боевой подготовки.

Фото : Минобороны РК27 июня 2018, 19:27

Комиссия под руководством первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Мурата Майкеева проверила вопросы совершенствования форм и методов боевой подготовки, организации повседневной жизнедеятельности воинских частей и подразделений регионального командования «Астана», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В ходе рабочей поездки комиссия проверила порядок выполнения плана боевой подготовки, организацию хранения стрелкового оружия и боеприпасов на складе ракетно-артиллерийского вооружения, систематизацию боеприпасов и результаты перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации, а также состояние учебно-материальной базы воинских частей и соединений.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВС РК встретился с командованием воинских частей и соединений, где определил конкретные направления по вопросам повышения боевой готовности войск, дальнейшего развития инфраструктуры военных городков.


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