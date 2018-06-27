В Варшаве провели торжества в честь 20-летия Астаны

Было с удовлетворением констатировано отсутствие каких-либо нерешенных проблем в казахстанско-польских отношениях.

26 июня 2018 года в Варшаве состоялись торжества, организованные Посольством Казахстана в честь 20-летия Астаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители Канцелярии Президента, Правительства и Парламента Польши, иностранные дипломаты, представители казахстанской общины, видные общественные и культурные деятели европейской страны.

В начале своего выступления Посол Казахстана в Польше Маргулан Баймухан поздравил казахстанских соотечественников с юбилеем Астаны. Он выразил уверенность, что современный город, созданный благодаря инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, войдет в ряды прогрессивных столиц мира.

Обращаясь к иностранной аудитории, М. Баймухан вкратце обрисовал основные черты «бренда Астаны» как современного, динамично развивающегося мегаполиса, хорошо узнаваемого и пользующегося заслуженной репутацией в мире.

В частности, была подчеркнута роль казахстанской столицы как центра региональной и глобальной дипломатии. В качестве свежего примера было приведено участие представительной польской делегации в работе 25-го Всемирного горного конгресса в Астане 19-22 июня 2018 года.

Посол охарактеризовал столицу как мощный фактор формирования консолидированной, идентичной казахстанской нации, локомотив экономического развития государства. Было отмечено, что Астана становится индустриальным, финансовым, инновационным, культурным, медицинским и образовательным центром, одним из драйверов создания альтернативной экономики Казахстана, не зависящей от сырьевых ресурсов.

Принимая во внимание важность эффективного взаимодействия с внешними партнерами, М.Баймухан пригласил польскую сторону внести на взаимовыгодной основе свой весомый вклад в прогресс Астаны.

В этой связи было с удовлетворением констатировано отсутствие каких-либо нерешенных проблем в казахстанско-польских отношениях. Напротив, две страны демонстрируют и на деле подтверждают твердое стремление к дальнейшему укреплению добрых, доверительных отношений, в том числе на высшем уровне.

В завершение своего выступления казахстанский дипломат тепло поздравил польских друзей со знаменательной вехой в национальной истории – 100-летием восстановления независимости Польши, широко отмечаемым в этой стране в течение 2018 года.

Далее гостям приема был продемонстрирован краткий видеофильм об Астане.

Яркий колорит мероприятию придали танцевальные номера в исполнении народного ансамбля «Шалқыма» из Акмолинской области, тепло встреченные участниками приема. Этот популярный творческий коллектив совершает гастроли по польским городам в рамках участия в ХХV Международном фестивале танца «Folk Harbor – Gorzow 2018».

Польские гости, многие из которых в разные годы посещали Астану, высоко оценили ее роль в становлении нового Казахстана. В частности, председатель польско-казахстанской парламентской группы в Сейме (нижняя палата парламента) Польши Барбара Бартущ отметила, что «две поездки в Казахстан позволили мне лицезреть динамичное развитие Астаны, которое является хорошим примером бурного прогресса за столь короткий исторический срок».

С этой оценкой во многом солидализировался бывший Вице-премьер Польши Марек Поль. По словам польского политика, ему довелось трижды посетить столицу Казахстана, и из этих поездок он вынес представление об Астане как «одном из красивейших и передовых городов мира».

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