Казахстанские боксеры победно дебютировали на профи-ринге в Пекине

Бои под эгидой WBF состоялись в Пекине 23 июня.

Боксеры из Казахстана Ринат Курбанов и Жасулан Садыков дебютировали на профи-ринге, сообщает Prosports.kz.

Бои под эгидой WBF состоялись в Пекине 23 июня. Оба казахстанца являются представителями Национальной федерации Free Sparring.

23-летний Садыков выступал в весовой категории 63 килограммов, 27-летний Курбанов - 71 кг. Наши соотечественники уверенно одолели соперников, заслужив положительные отзывы от мировых экспертов.

Готовится к зарубежным выступлениям еще один представитель Free Sparring - Изим Избаки. Этот спортсмен добился больших успехов в кикбоксинге - является мастером спорта международного класса, призером и чемпионом многих международных соревнований. Теперь Избаки намерен заявить о себе в профессиональном боксе в тяжелом весе.