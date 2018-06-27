В Жезказгане подозреваемого в убийстве выпускника не взяли под стражу

Родные 17-летнего Константина Данилова наняли адвоката, они намерены по всей строгости наказать убийцу сына.

В Жезказгане родные убитого выпускника возмущены, что подозреваемого до сих пор не взяли под стражу. Предполагаемому преступнику нет 18, и близкие боятся, что из-за этого он может избежать наказания, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Родные 17-летнего Константина Данилова наняли адвоката, они намерены по всей строгости наказать убийцу сына. Семья до сих пор не может отойти от шока. Трагедия произошла на следующий день после выпускного. Тело жестоко избитого парня обнаружили на центральной улице Жезказгана. Похоже, что там и произошел конфликт. Подозреваемым оказался сверстник убитого. Его поместили под домашний арест. Эта мера была избрана из-за положительной характеристики и возраста – он несовершеннолетний. Следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. А Даниловы намерены добиться справедливости. Костя сдал все экзамены и уже был зачислен в университет.

- По заключению смерти сказано, что многочисленные травмы головы тупым предметом. На похоронах были на лице у него многочисленные травмы, видны синяки, травмы, голова была в памперсе. Сейчас мы наняли адвоката, - говорит Татьяна Данилова, бабушка.

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