В результате ДТП в Алматы автомобиль снес дерево и врезался в газовую трубу
Один из водителей госпитализирован.
В Алматы на Восточной объездной улице столкнулись Daewoo Matiz и SAAB, передает корреспондент zakon.kz.
Со слов очевидцев, обе машины двигались по Восточной объездной в северном направлении.
Водитель Daewoo начал поворачивать на улицу Вернинскую, но закончить маневр не успел, в него на высокой скорости врезался автомобиль SAAB. По всей видимости, водитель не справился с управлением на затяжном повороте.
SAAB заскочил на тротуар, снес дерево и врезался в опору газовой трубы.
Daewoo от удара закрутило, автомобиль повело вниз по Восточной объездной, где он и остановился.
Водителя автомобиля SAAB госпитализировали.
Сотрудники дорожной полиции выясняют подробности ДТП.
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