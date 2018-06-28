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В результате ДТП в Алматы автомобиль снес дерево и врезался в газовую трубу

Один из водителей госпитализирован.

Фото : zakon.kz28 июня 2018, 01:19

В Алматы на Восточной объездной улице столкнулись Daewoo Matiz и SAAB, передает корреспондент zakon.kz.

Со слов очевидцев, обе машины двигались по Восточной объездной в северном направлении.

Водитель Daewoo начал поворачивать на улицу Вернинскую, но закончить маневр не успел, в него на высокой скорости врезался автомобиль SAAB. По всей видимости, водитель не справился с управлением на затяжном повороте.

SAAB заскочил на тротуар, снес дерево и врезался в опору газовой трубы.

Daewoo от удара закрутило, автомобиль повело вниз по Восточной объездной, где он и остановился.

Водителя автомобиля SAAB госпитализировали.

Сотрудники дорожной полиции выясняют подробности ДТП.


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