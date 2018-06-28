Колумбия отправит дроны на борьбу с плантациями коки
В мире настаивают на усилении борьбы с нелегальными плантациями коки.
Фото : Напитки. Технологии и Инновации28 июня 2018, 01:27
В Колумбии на борьбу с производством наркотиков брошены беспилотники. С них химикатами будут уничтожать плантации коки, сообщает Mir24.tv.
Такое решение было принято после того, как распыление химикатов с самолетов было признано опасным для людей, но в мире настаивают на усилении борьбы с нелегальными плантациями коки.
«Применение беспилотников ограничит зону распространения химиката. Его смогут наносить на растения на максимально низкой высоте. Таким образом, в Колумбии уже в этом году можно будет уничтожить 110 тысяч гектаров коки», – заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос.
Колумбия остается страной, где налажено одно из крупнейших производств кокаина в мире. Наркотик главным образом поступает в США. Белый дом поддерживает борьбу с незаконной наркоторговлей и регулярно выделяет на это деньги.
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