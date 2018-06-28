В Алматы горят склады

Пожарные расчеты на месте производят тушение.

В Алматы загорелись складские помещения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"В 06:03 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Турксибский район, мкр. Кайрат, ул. Таттимбетова 282. Пожарные расчеты на месте производят тушение ",- говорится в сообщении.

Дополнительная информация выясняется.

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