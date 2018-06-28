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Пожар на складе в Алматы тушат с помощью вертолета

В ликвидации пожара участвуют 75 пожарных и 20 единиц техники.

Фото : Zakon.kz28 июня 2018, 08:11

В воздух поднят вертолет, оборудованный водосливным устройством для тушения пожара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"Возгорание произошло по адресу: Турксибский р-н, мкр. Кайрат 282. Горели складские помещения ангарного типа на предварительной площади 3000 кв.м", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара пожарных 75 сотрудников и 20 единиц техники Службы пожаротушения г. Алматы.

Читайте также: В Алматы горят склады.


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