Пожар на складе в Алматы тушат с помощью вертолета

В ликвидации пожара участвуют 75 пожарных и 20 единиц техники.

В воздух поднят вертолет, оборудованный водосливным устройством для тушения пожара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"Возгорание произошло по адресу: Турксибский р-н, мкр. Кайрат 282. Горели складские помещения ангарного типа на предварительной площади 3000 кв.м", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара пожарных 75 сотрудников и 20 единиц техники Службы пожаротушения г. Алматы.

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