SsangYong смял Mercedes на оживленной дороге в Алматы

Пострадали двое.

В Алматы SsangYong на скорости врезался в заднюю часть Mercedes на проспекте Рыскулова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дорожная авария произошла не доезжая до развязки с ул.Жансугурова. По словам водителя Mercedes, он следовал по проспекту на восток. В один момент автомобиль заглох. С трудом запустив двигатель, водитель собрался трогаться с места. Но в этот момент сзади в него врезался SsangYong, который ехал по левому ряду. Пытаясь избежать столкновения, водитель SsangYong пытался перестроиться в правый ряд, однако там ехал другой автомобиль.

Пострадали водитель и пассажир Mercedes. Медики забрали женщину, водителя осмотрели позже.

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