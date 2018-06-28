SsangYong смял Mercedes на оживленной дороге в Алматы
Пострадали двое.
Фото : zakon.kz28 июня 2018, 09:50
В Алматы SsangYong на скорости врезался в заднюю часть Mercedes на проспекте Рыскулова, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Дорожная авария произошла не доезжая до развязки с ул.Жансугурова. По словам водителя Mercedes, он следовал по проспекту на восток. В один момент автомобиль заглох. С трудом запустив двигатель, водитель собрался трогаться с места. Но в этот момент сзади в него врезался SsangYong, который ехал по левому ряду. Пытаясь избежать столкновения, водитель SsangYong пытался перестроиться в правый ряд, однако там ехал другой автомобиль.
Пострадали водитель и пассажир Mercedes. Медики забрали женщину, водителя осмотрели позже.
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