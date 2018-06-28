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Скандальное ДТП в Риддере: замакима вынесли приговор

Он будет отбывать наказание в учреждении УИС минимальной безопасности.

Фото : Liter.kz28 июня 2018, 12:15

Сегодня огласили приговор виновнику смертельного ДТП в Риддере, замаким города Бауржан Курманбаев будет отбывать наказание в учреждении УИС минимальной безопасности, сообщает YK-news.kz.

Его также лишили права управлять автомобилем в течение пяти лет.

"Суд признал Курманбаева Бауржана Рамазановича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на пять лет .Срок наказания исчислять с 16 апреля 2018 года", - зачитала судья.

В течение 15 суток на приговор может быть подана апелляционная жалоба.


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