Скандальное ДТП в Риддере: замакима вынесли приговор

Он будет отбывать наказание в учреждении УИС минимальной безопасности.

Сегодня огласили приговор виновнику смертельного ДТП в Риддере, замаким города Бауржан Курманбаев будет отбывать наказание в учреждении УИС минимальной безопасности, сообщает YK-news.kz.



Его также лишили права управлять автомобилем в течение пяти лет.

"Суд признал Курманбаева Бауржана Рамазановича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на пять лет .Срок наказания исчислять с 16 апреля 2018 года", - зачитала судья.

В течение 15 суток на приговор может быть подана апелляционная жалоба.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!