Скандальное ДТП в Риддере: замакима вынесли приговор
Он будет отбывать наказание в учреждении УИС минимальной безопасности.
Фото : Liter.kz28 июня 2018, 12:15
Сегодня огласили приговор виновнику смертельного ДТП в Риддере, замаким города Бауржан Курманбаев будет отбывать наказание в учреждении УИС минимальной безопасности, сообщает YK-news.kz.
Его также лишили права управлять автомобилем в течение пяти лет.
"Суд признал Курманбаева Бауржана Рамазановича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на пять лет .Срок наказания исчислять с 16 апреля 2018 года", - зачитала судья.
В течение 15 суток на приговор может быть подана апелляционная жалоба.
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