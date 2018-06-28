В Казахстане вузы будут сами разрабатывать образовательные программы

Это важно в условия перехода к новой экономике, когда потребность в квалифицированных кадрах и новых профессиях возрастает все больше.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений», передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный проект закона разработан во исполнение задач, обозначенных в послании главы государства народу Казахстана. Цель законопроекта - реализация 78 шага Плана наци «100 конкретных шагов». Предусмотрено поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев университета. Законопроект предусматривает внесение изменений в один кодекс и три закона. В целом данные изменения регулируют три основных направления деятельности вузов. Первое - академическую, второе - управленческую, третье - финансовую», - сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, представляя документ.

На каждом из направлений он остановился по отдельности.

«По академической самостоятельности. Академическая свобода - это наделение вузов полномочиями по самостоятельному определению содержания программ повышению качества обучения. Это важно в условиях перехода к новой экономике, когда потребность в квалифицированных кадрах и новых профессиях возрастает все больше. Мы признаем, что сегодня высшее образование не всегда может оперативно реагировать на вызовы, диктуемые рынком труда (…)», - констатировал глава ведомства.

«Первое, законопроектом предлагается расширить академическую свободу вузов от 65% до 85%. Для этого вузы наделяются полномочиями по самостоятельной разработке образовательных программ. Таким образом, вузовские программы по каждой специальности будут разрабатываться самостоятельно вузом с ориентиром на рынок труда. Для учета и информации данных образовательных программ предусматривается введение реестра образовательных программ через единую информационную систему образования», - добавил он.

Во-вторых, в настоящее время подготовка кадров ведется в соответствии с классификатором специальностей.

«В нем свыше 600 специальностей, многие из которых на сегодня являются неактуальными для рынка труда. Несоответствие кадров потребностям рынка труда также обусловлено долгим процессов введения новой специальностей в классификатор специальностей высшего и послевузовского образования. Этот процесс занимает от 6 месяцев до года. Для перехода на образовательные программы необходимо изменить структуру классификатора. В связи с этим вводится новый классификатор. Проект классификатора готов. Новый классификатор будет по направлениям подготовки кадров, в рамках которого вузы смогут разрабатывать новые образовательные программы в соответствии с требованиями рынка», - проинформировал министр.

Кроме того, по его словам, вместе с этими нововведениями меняется механизм лицензирования.

«Третье. Если раньше лицензировалась специальность, то теперь в соответствии с новым классификатором будет лицензироваться направление подготовки кадров. Иначе говоря, вуз будет получать лицензию по конкретному направлению подготовки кадров, в рамках которого будет самостоятельно разрабатывать и реализовать образовательные программы. Четвертое, оценка качества высшего образования проводится через механизм аккредитации. Сегодня в реестр аккредитационных агентств входят восемь агентств: 5 казахстанских и три зарубежных. Их регламенты разработаны на основе международных стандартов. Также в стране нет конкурентной среды между казахстанскими и зарубежными аккредитационными агентствами. В связи с этим предлагается внести поправки в части расширения сети аккредитационных агентств, признанных в европейском и азиатском континентах, что позволит совершенствовать действующий институт аккредитации. Пятое, в рамках расширения академической свободы вузов дополнительно обучающимся дается право на определение своей траектории обучения», - сказал Е. Сагадиев.

Касательно управленческой самостоятельности он сообщил, что расширение академической свободы вузов тесно связано с изменением системы управления вузами.

«Ее изменения дадут возможность самостоятельно решать вопросы найма на работу. Формирование студенческого контингента в разрезе специальностей и направления подготовки, и определения вузами академической структуры. Для этого необходимо: первое, изменение организованно-правовой формы вузов, так как это связано в первую очередь с тем, что госвузы регулируют законодательством в области госимущества. Это для них обременительно в ряде случае это противоречит их основной миссии и задачам», - пояснил министр.

По его данным, преимущество вузов в форме некоммерческих организаций заключается в соблюдении норм корпоративного управления и использовании полученных доходов только на развитие вузов.

«Для этого в проекте закона заложены нормы по преобразованию государственных и национальных вузов в некоммерческое акционерное общество со 100%-ным участием государством. А также упрощен механизм трансформации для частных вузов, утвержденных как коммерческие организации. Однако это не является обязательным. При этом при переходе из РГП на ПХВ в некоммерческое акционерное общество вузы ограничиваются в определенных видах коммерческой деятельности в рамках Предпринимательского кодекса», - отметил глава ведомства.

Для решения этого вопроса предложено в закон об образовании включить отдельную статью, регламентирующую деятельность и компетенцию вузов.

«Данная статья образована из положения законопроекта по инициативе депутатов. Нормы статьи дают право вузам осуществлять 13 видов коммерческой деятельности, также определяют основные компетенции вузов и дополнительно вузы будут наделены правом: создавать эндаумент Фонд организации вузовского или послевузовского образования; создавать юрлица по научно-образовательной деятельности за счет внебюджетных источников финансирования; открывать стартап компании; привлекать допистоичники финсредств для осуществления вузовской деятельности; создавать филиалы иностранных государствах (…)», - пояснил Е. Сагадиев.

Касательно финансовой деятельности он отметил, что, поскольку «мы расширяем академическую и управленческую самостоятельность, то нам надо предусмотреть и гибкость финансирования».

«Изменение финансирования должно быть направлено на осуществление эффективного использования бюджетных и небюджетных средств. А также на обеспечение материально технической и социальной базы. В связи с чем необходимо: отойти от финансирования самой специальности в течении 4 лет и перейти по кредитному финансированию без привязки к срокам обучения. Для этого законопроект предусматривает наделение МОН новыми полномочиями по утверждению порядка финансирования вузов с учетом кредитной технологии обучения и формированию государственного образовательного заказа. Также изменен срок утверждения госзаказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с одного на 3 года. Предложенные дополнения позволят эффективно распределять госзаказ с учетом реального сектора экономики страны», - добавил министр.

«Наряду с этим в рамках регулирования финансовой политики предлагается исключить норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе. Данная поправка направлена на расширение доступа граждан к получению высшего образования, в том числе относящихся к соцуязвимым слоям населения. Это ключевые изменения. Законопроект согласован с госорганами. На сегодня проект закона рассмотрен депутатами парламента и в него внесено около 150 поправок, многие концептуальные поправки уже рассмотрены. Еще ряд поправок находятся на согласовании у госорганов», - заключил глава МОН РК.

Ксения Давыдова, Астана

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