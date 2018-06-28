Итоги очередной сессии Сената подвел Токаев

Во исполнение поручений Президента РК Парламентом принято 84 закона.

На пленарном заседании Сената Парламента РК, завершая очередную сессию, спикер Палаты Касым-Жомарт Токаев подвел итоги работе сенаторов, передает корреспондент Zakon.kz.

«В реализацию масштабных задач, вытекающих из послания Елбасы Нурсултана Назарбаева и его пяти социальных инициатив, предусматривающих повышение благосостояния населения, Парламентом приняты 84 закона. Ряд законов уже вступили в силу и сегодня работают во благо народа», - сказал он.

В то же время руководитель Сената добавил, что вопрос качества содержания поступающих на рассмотрение Парламента законопроектов «все еще остается злободневным».

«Хотелось бы, чтобы правительство обратило особое внимание на эту проблему, поскольку упущения наспех разработанных законопроектов могут привести к коллизиям в законодательстве», - отметил К. - Ж. Токаев.

В целом, по его словам, в Палате наряду с законотворческой деятельностью была проведена объемная работа и по другим наиболее важным направлениям.

«На высоком уровне прошли четыре парламентских слушания по вопросам образования, здравоохранения и банковского сектора. А также по программе цифровизации. На заседаниях были высказаны рациональные пожелания и конструктивные предложения, всесторонне изучены наиболее острые проблемы. По итогам обсуждения центральным исполнительным органам даны соответствующие поручения по имеющимся проблемам, ряд вопросов взят под депутатский контроль», - проинформировал глава Палаты.

По его данным, в ходе сессии депутатами было оглашено 100 депутатских запросов. Кроме того, на 23 выездных заседаниях, 14 круглых столах и 19 встречах, проведенных постоянными комитетами, детально обсуждался ход реализации законов и исполнения госпрограмм.

Ксения Давыдова, Астана.

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