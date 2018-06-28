Назначен замакима Атырауской области

Им стал Серик Шапкенов.

Сегодня, 28 июня глава региона Нурлан Ногаев представил активу области своего нового первого заместителя. Им стал Серик Шапкенов, который заменил на этом посту Сагиндыка Лукпанова, перешедшего на другую работу, сообщает Zakon.kz.

В ходе собрания актива глава региона поблагодарил Сагиндыка Лукпанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще. Так же аким области отметил большой трудовой стаж Серика Шапкенова, чья кандидатура была согласована с администрацией Президента Республики Казахстан.

Серик Шапкенов имеет высшее образование по специальности «Экономист-математик».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в качестве преподавателя ЗКГУ им М. Утемисова, в 2001 году перешел на государственную службу ведущим специалистом фонда охраны окружающей среды. С 2002 по 2012 год занимал различные должности на государственной службе, от ведущего специалиста управления финансов, до руководителя управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области. В январе 2012 года был назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области, в августе этого же года стал первым заместителем. С января 2015 по июль 2016 года работал на должности государственного инспектора администрации Президента РК. С июля 2016 года по сегодняшний день занимал должность акима города Атырау.

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