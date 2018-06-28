Назарбаеву продемонстрировали процессы изготовления трубопроводной арматуры

Президент Казахстана отметил промышленный потенциал и темпы развития Восточно-Казахстанской области.

Президент Казахстана ознакомился с работой ТОО «Силумин-Восток» - завода по производству промышленного оборудования «SV», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Предприятие специализируется на оказании инжиниринговых услуг в сферах строительства и инфраструктуры, машиностроения, энергетики, металлургии, горнодобывающей и нефтехимической промышленности.

В ходе посещения главе государства были продемонстрированы процессы изготовления трубопроводной арматуры, насосного оборудования, электротехнической продукции и блочно-модульных зданий.

Нурсултан Назарбаев также встретился и побеседовал с работниками предприятия.

Президент Казахстана отметил промышленный потенциал и темпы развития Восточно-Казахстанской области.

"В регионе развивается промышленность, в рамках индустриальной программы реализовано 46 проектов. Строятся предприятия, которые обеспечивают новые рабочие места. В частности, уже трудоустроено около 7500 человек", - сказал глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал коллективу завода успехов и дальнейшего роста производственных показателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!