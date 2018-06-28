Мать четверых детей осудили за убийство в Костанае

Суд приговорил ее к 8 годам заключения.

На скамье подсудимых оказалась 32-летняя мать четверых детей, передает alau.kz.

Преступление было совершено 5 марта 2018 года в селе Карасу. Вечером к Елене Жумабаевой пришли знакомые. После посиделок один нетрезвый гость остался в коридоре дома. Хозяйка, уложив детей спать, вышла закрыть дверь и обнаружила лежащего на полу мужчину. Она попыталась его поднять, чтобы выпроводить, но гость не хотел уходить, и между ними завязалась ссора, в ходе которой Жумабаева взяла топор и нанесла обухом шесть ударов по голове потерпевшего. Мужчина скончался.

Судом Жумабаева была признана виновной и приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

«Жумабаевой судом назначено наказание в минимальных пределах санкции статьи. При этом судом учтены все обстоятельства смягчающие вину: наличие несовершеннолетних детей, характеристики с места жительства. Установлено судом обстоятельство отягчающее уголовную ответственность, это состояние алкогольного опьянения. Учтено поведение осужденной до совершения уголовного правонарушения, и после совершения, раскаяние в содеянном», - отметила судья Алтынай Сагиндыкова.

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