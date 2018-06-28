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Путин отчитался о выводе войск из Сирии

Выведено 1140 человек личного состава.

Фото : © РИА Новости / Алексей Никольский28 июня 2018, 17:01

Президент России Владимир Путин отметил, что за последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава, передает РИА Новости.

"За последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашими сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач", - сказал Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле.

Кроме того, он заявил, что рассчитывает на ответственную и принципиальную работу в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, криминалом и коррупцией.


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