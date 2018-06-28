Подростки привязали к столбу парня в Мангистауской области

Полиция продолжает поиски героев ролика.

В ДВД Мангистауской области прокомментировали видео «Дети и 29 микрорайон», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

На кадрах видеозаписи группа подростков кидает продукты в привязанного к столбу парня. Полиция продолжает поиски героев ролика.

По данному факту, как сообщили в ведомстве, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"Сотрудники полиции опросили руководителя, учащихся школы и жильцов 29 микрорайона. По итогам проверки факт, запечатленный на видеозаписи, не нашел подтверждения. Обращения в медицинские учреждения и органы внутренних дел несовершеннолетних лиц или их родителей с жалобами на телесные повреждения не зафиксированы. В настоящее время нами продолжается работа по установлению лиц", - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

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