С 2020 года въезд в Астану планируется сделать платным

Всего будет шесть платных въездов.

Платный въезд в Астану планируется внедрить с 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

«На данном этапе разрабатывается проект постановления и правила эксплуатации платных улиц (участков) столицы (...) Конечным результатом проекта является обустроенная, технически оснащенная и запущенная в эксплуатацию система платного въезда, расположенная на въездных магистралях города Астаны», - говорится в ответе на официальный запрос Казинформа.

Всего платных въездов в город будет шесть на улицах и участках дорог общего пользования по Кургальжинскому шоссе (Коргалжин), проспекту Нургисы Тлендиева (Костанай), улице Ондирис (Кокшетау), шоссе Алаш (Павлодар), трассе Астана - Караганда (Караганда), шоссе Каркаралы (Косшы). В акимате считают, что благодаря внедрению проекта снизится нагрузка на улично-дорожную сеть через уменьшение количества въезжающих транспортных средств в часы пик на 30%.

«Перед решением реализации данного проекта учитывался мировой опыт таких городов, как Лондон, Стокгольм, Сингапур, Болонья, Милан и Эдинбург. К примеру, в Сингапуре эффективность новой меры ограничения транспорта была фантастической - количество частных машин, въезжающих в центр Сингапура утром, разом снизилось на 76,3%», - добавили в управлении.

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