Бывший зять избил пожилую женщину, похитил своих детей и вывез их в Малайзию

О том, что дочь и сын находятся в Малайзии, их мать узнала случайно, увидев фотографии на странице бывшего мужа в соцсети.

Гражданин Малайзии похитил двоих детей, рождённых в браке с казахстанкой. Мать Алины и Алибека работает в Китае переводчицей. Детей воспитывала бабушка. Бывший зять избил пожилую женщину, а пока та находилась в больнице, забрал сына и дочь сначала в Астану, а потом перевёз в Малайзию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Бабушка, которая растила двоих внуков с самого их рождения, не может сдержать слёз. Жанай-апа и её дочь Алия репатрианты из Китая, переехали в Казахстан 10 лет назад. В 2014-ом дочь вышла замуж за малазийца, родила двоих детей. Леон Юн Нам, однако, с семьёй почти не жил, а когда получил вид на жительство, супруги развелись.

"Дочка сейчас в Китае, работает там, ведь все расходы на ней: ипотека, содержание детей, зять совсем не помогал нам, алименты не платил", - рассказывает бабушка Жанай Харасан.

В начале февраля Юн Нам пришёл к детям. А когда Жанай-апа упрекнула зятя в том, что он не помогает семье, мужчина избил бабушку.

"Кулаком по голове ударил, пинал меня, ножом в руку попал. У меня в глазах потемнело, сердце как будто остановилось. Соседи вызвали скорую. Пока меня не было, он забрал детей. Знаю, что сначала в Астану увёз", - вспоминает Жанай Харасан.

О том, что дочь и сын находятся в Малайзии, их мать узнала случайно, увидев фотографии на странице бывшего мужа в соцсети. Алия срочно вылетела в Алматы, но заниматься возвращением детей в Казахстан не может из-за работы. Сейчас интересы матери представляет адвокат.

"Все оригиналы документов, свидетельства о рождении, паспорта находятся у матери, у бабушки, значит, как увезли не понятно. Во-первых, по закону надо, конечно же, возвращать на Родину в Республику Казахстан. А потом в законном порядке решить, определить, у кого останутся дети проживать", - говорит адвокат Алматинской коллегии адвокатов Нуржан Танирберген.

На сегодняшний день Жанай-апа написала заявления в ДВД Алматы, в районную прокуратуру, в пограничную службу КНБ по поводу возврата детей. Обращения пока не дали результатов. Ситуацию прокомментировали в министерстве иностранных дел.

"Консульский отдел посольства Казахстана в Малайзии в курсе этого дела и оказывает всю необходимую помощь в рамках своей компетенции. Министерство иностранных дел держит данный вопрос на особом контроле", - объясняет пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров.

Известно, что Леон Юн Нам с детьми пересёк границу Казахстана 8-го марта на рейсе Астана Ташкент. С ними была ещё одна гражданка Малайзии. 3-летняя Алина и 2-летний Алибек сейчас находятся в Куала-Лумпуре.

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