Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Instagram позволит дополнять Stories популярной музыкой

Stories в Instagram используют более 400 миллионов человек каждый день.

Фото : instagram-press.com/29 июня 2018, 08:56

Приложение Instagram в четверг, 28 июня, выпустило обновление, которое позволяет добавлять в функцию Stories музыкальный ряд из своей библиотеки. Композицию нужно будет выбрать перед началом записи видео, передает Лайф.

— Теперь вы можете добавить саундтрек к своей истории, которая подходит к любому моменту и поможет выразить ваши чувства, — сообщает информационный центр соцсети.

По официальным данным, функцию Stories в Instagram используют более 400 миллионов человек каждый день. А многие пользователи отмечают, что функция уже давно стала важней основной ленты с фотографиями.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты