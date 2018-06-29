Instagram позволит дополнять Stories популярной музыкой
Stories в Instagram используют более 400 миллионов человек каждый день.
Фото : instagram-press.com/29 июня 2018, 08:56
Приложение Instagram в четверг, 28 июня, выпустило обновление, которое позволяет добавлять в функцию Stories музыкальный ряд из своей библиотеки. Композицию нужно будет выбрать перед началом записи видео, передает Лайф.
— Теперь вы можете добавить саундтрек к своей истории, которая подходит к любому моменту и поможет выразить ваши чувства, — сообщает информационный центр соцсети.
По официальным данным, функцию Stories в Instagram используют более 400 миллионов человек каждый день. А многие пользователи отмечают, что функция уже давно стала важней основной ленты с фотографиями.
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