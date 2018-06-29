Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы

Он проходит обвиняемым по делу о нападении в 2005 году на бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к 6 годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Обвинительный приговор по делу на заседании горсуда в четверг зачитала судья Шорена Гунцадзе. Она заявила,что "по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили по решению горсуда Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы, он также лишен права занимать должности в органах государственной власти Грузии и органах местного самоуправления в течение двух лет и трех месяцев".

Гунцадзе отметила, что "по данному делу расследование было начато в июле 2005 года после нападения на депутата Гелашвили, когда президентом страны был Михаил Саакашвили". "То, что в течение семи лет (с 2005 по 2012 годы - прим. ТАСС) следственные органы не осуществили ни одного следственного действия по расследованию этого дела подтверждает то, что тогда высокие должностные лица были заинтересованы в том, чтобы по этому делу не проводились надлежащие мероприятия для установления тех лиц, кто организовал и осуществил нападение на депутата парламента", - заявила судья.

Дело об избиении Гелашвили

По данным следствия, Саакашвили в 2005 году поручил главе МВД Вано Мерабишвили организовать избиение депутата Гелашвили после того, как в одной из местных газет появилась статья, в которой тот выразил недовольство тем, что по указанию президента у него отобрали имущество, а также в резкой форме высказался о личной жизни Саакашвили.

14 июля 2005 года в центре Тбилиси на Гелашвили произошло нападение, ему нанесли тяжкие телесные повреждения. Гелашвили тогда был членом оппозиционной властям Республиканской партии. Мерабишвили в сентябре 2016 года был признан горсудом Тбилиси виновным по делу об избиении депутата и приговорен к шести годам и девяти месяцам лишения свободы "за превышение должностных полномочий".

Первый приговор Саакашвили

Пятого января текущего года горсуд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, рассмотрев дело об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Полгода назад Саакашвили был признан виновным по статье "Злоупотребление служебными полномочиями". Тогда же горсуд принял решение запретить Саакашвили в течении 1,5 лет занимать в Грузии должность в госслужбах или в органах местного самоуправления.

По данным следствия, в ноябре 2008 года Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал руководителю Департамента конституционной безопасности МВД Грузии помиловать лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, а в 2008 году "в обход комиссии по помилованию Саакашвили своим указам помиловал четырех офицеров МВД, создав этим правовую основу для их условно-досрочного освобождения".

Обвинения в адрес Саакашвили

В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в тот же день в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на Гелашвили, препятствовании расследованию убийства Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

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