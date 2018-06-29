Казахстанские депутаты ушли на каникулы

Завершилась третья сессия парламента Республики Казахстан шестого созыва.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин объявил о завершении очередной сессии парламента РК шестого созыва, передает Zakon.kz.

"Сегодня мы завершаем третью сессию парламента Республики Казахстан шестого созыва. Это не просто подведение итогов нашей работы, но, в первую очередь, очень важный момент для планирования предстоящих целей. Безусловно, вся работа депутатского корпуса была посвящена реализации стратегических поручений, которые были определены Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на открытии третьей сессии, а также всех задач, указанных в нынешнем послании президента и стратегии "Казахстан – 2050", - сказал Нигматулин

Он отметил, что третья сессия парламента шестого созыва проходила в очень значимый и исторический период. Казахстан председательствовал в Совете Безопасности ООН, в стране была организована выставка ЭКСПО, а также в Астане прошел процесс по мирному урегулированию сирийского конфликта, где "Казахстан стал мировой площадкой для переговоров". Кроме того, в стенах парламента президент озвучил "Пять социальных инициатив" - "комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение благосостояния казахстанцев".

"Депутаты приняли самое активное участие в законодательном обеспечении этих инициатив. Обеспечение на высоком уровне качественными законами и других поручений Елбасы стало самой основной, самой ответственной задачей парламента в нынешней сессии", - резюмировал спикер мажилиса.

Как отметил Нигматулин, для выполнения поручения главы государства было проведено четыре совместных заседания палат, 38 пленарных заседаний мажилиса и 25 пленарных заседаний сената, на которых рассмотрено около 400 важных вопросов. На начало третьей сессии в обеих палатах находилось 129 законопроектов, из которых принято 84. Ещё 65 законопроектов подписаны Президентом Казахстана и вступили в законную силу.

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