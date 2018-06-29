Очевидцы переноса столицы из Алматы в Астану представили редкие кадры журналистам

По прошествии 20 лет с момента обретения статуса столицы, Астана стала символом новой страницы в светлой истории нашего государства.

Одна из самых красивых столиц Мира. Одна из самых молодых. Астана сегодня и 20 лет назад – два разных города. Как росла и развивалась Столица Великой Степи, как одновременно росло и развивалось молодое суверенное государство - Казахстан, что сегодня для всего мирового сообщества является примером согласия, дружбы и мирного сосуществования народов, населяющих нашу страну. Об этом сегодня вспоминают те, кто строил этот город, превращая областной центр в центр притяжения для сотен тысяч казахстанцев, передает Zakon.kz.

По прошествии 20 лет с момента обретения статуса столицы, Астана стала символом новой страницы в светлой истории нашего государства. И каждое здание, архитектурное сооружение, здесь символично. Так, например, Монумент «Қазақ елі», который возвышается в центральной части Астаны, на площади Независимости, и окружен архитектурным ансамблем из значимых объектов - Музея истории Казахстана, Дворца Независимости, Дворца творчества «Шабыт», мечети «Хазрет Султан» и Дворца мира и согласия, символичен своей высотой – 91 метр, что перекликается с 1991 годом, годом обретения Казахстаном своей Независимости.

Символично и то, что в целом левобережье молодой столицы застраивалось с нуля, заполнялось, словно новая страница истории. Некоренному жителю Астаны сложно представить, что всего 15 лет назад на шикарных площадях и столичных аллеях «красовались» невзрачные постройки. А где-то и вовсе не ступала нога человека. Именно один из пустырей левого берега стал в 2004-м году сердцем главного города страны, здесь была построена Акорда, что ныне входит в 10-ку самых красивых резиденций мира. Сегодня здесь принимаются важные исторические решения, это место встречи президента Нурсултана Назарбаева с лидерами иностранных государств. Каждый год жизни Астаны – летопись истории страны, важных вех в ее развитии, новых свершений.

Сегодня столице доверяют проведение по-настоящему крупных и статусных международных мероприятий, а это значит, что авторитет Астаны на мировой арене окреп. Город стал одним из важных центров притяжения в масштабе не только страны, но и мирового сообщества. А потому, если в момент принятия решения о переносе столицы из Алматы в Акмолу в 1997 году многие сомневались, обсуждали - вески ли причины и оспаривали основания к передислокации главного города страны, то сегодня, время показало, что обретение молодым независимым государством новой столицы, находящейся в самом его сердце, было верным решением Главы государства. Как происходил один из основополагающих этапов в новейшей истории страны?

Как уезжали из южной Алматы первые переселенцы – представители дипломатического корпуса, как строили они новый город вместе с коренными целиноградцами-акмолинцами-астанчанами? Как разрабатывали генплан застройки архитекторы, как реализовывали егостроители? Истории жизни людей, тесно связавших с Астаной свою жизнь, в канун 20-летнего юбилея столицы, раскроет в своем эфире Первый канал Евразия.

Четырехсерийный видео-альманах – серию специальных репортажей о становлении, развитии и расцвете главного города Казахстана, подготовили журналисты программы «Аналитика». Редкие кадры, свидетельства очевидцев. Летопись Астаны в лицах и историях. В воскресенье в 20.00 корреспонденты аналитического проекта воссоздадут каждый год из жизни вновь построенного молодого города, разделив его поистине уникальную историю на пятилетки роста и развития. Астана - 1998-2003, Астана – 2003-2008, Астана – 2008-2013, Астана – 2013-2018. Как создавалась столица Казахстана? Покажем.

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