В Казахстане создадут еще одно министерство?

По всей видимости, на навое ведомство будут возложены обязанности модератора общественных процессов, налаживание взаимодействия с социальными сетями.

Казахстанский политолог Талгат Калиев сообщил в своем канале в Телеграм о том, что будет создано новое министерство, передает Zakon.kz.

«По имеющейся информации, в ближайшее время будет объявлено о создании нового министерства. Если верить источникам, соответствующий Указ уже лежит на подписании у Главы государства», - написал он.

По словам Калиева, будет создано министерство общественного развития, которое «должно стать драйвером и общественной модернизации».

«По всей видимости, на него будут возложены обязанности модератора общественных процессов, налаживание взаимодействия с социальными сетями, поскольку в них сегодня мигрировали многие общественные процессы и дискуссии», - предположил политолог.

По его мнению, при таком функционале новое министерство рискует стать центром общественно-политической жизни и занять в ней нишу, сопоставимую с той, которую в правовом поле займет обновленный Совет безопасности.



«Соответственно, главной интригой становится кандидатура руководителя этого влиятельного министерства, который, безусловно, станет одним из политических тяжеловесов», - считает Т.Калиев.

При этом он заметил, что: «Как бы там ни было, но принципы модерации общественных процессов значительно прогрессивнее, чем блокировка социальных сетей и, по сути, запрет на общественные дискуссии. Будем надеяться, что новый министр окажется из числа прогрессивных и будет понимать утопичность запретительных мер».

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